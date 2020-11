Corona: In NRW setzt die Darts-Saison bis Jahresende aus

Mülheim. Die Mülheimer Darts-Vereine müssen geduldig bleiben. Wegen des Coronavirus werden in diesem Jahr keine Meisterschaftsspiele mehr stattfinden.

Bereits Anfang April hatte der Nordrhein-Westfälische Dartsverband die Saison 2019/20 für beendet erklärt. Auch jetzt setzt er auf klare Ansagen.

In diesem Jahr wird in den Ligen in NRW kein Pfeil mehr auf die Scheibe fliegen.

Der 1. DC Mülheim ist mit einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage in die NRW-Liga gestartet. Damit steht der DCM im Tabellenmittelfeld. Deutlich schlechter sieht es für den DC Mühlenkrug in der 2. NRW-Liga aus. Nach drei Niederlagen ist das Team Tabellenvorletzter.

Sport in Mülheim - Hier für den Newsletter anmelden! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Team von Kakadu Darts ist Tabellendritter in der Regionalliga. Die bisherige Bilanz: drei Siege und eine Niederlage. Die Dart-Devils hatten im Sommer keine Meldung für die Regionalliga eingereicht, weil sie wegen der Corona-Auflagen keinen „normalen Spielbetrieb“ für möglich hielten.

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Mülheim:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier

[In unserem Lokalsport-Newsletter halten wir Sie nach jedem Wochenende auf dem Laufenden. Den Lokalsport-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]