Corona: Das ändert sich nun im Mülheimer Sport

Mülheim. Die neue Corona-Schutzverordnung hat einige Lockerungen für den Sport ergeben. In Mülheim ist nun einiges wieder möglich.

Durch das Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung gelten auch in Mülheim neue Regeln. Die Notbremse ist seit einigen Tagen gelockert, der Sportbetrieb kann langsam wieder Fahrt aufnehmen.

+++ In unserem Lokalsport-Newsletter halten wir Sie nach jedem Wochenende auf dem Laufenden. Den Lokalsport-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen. +++

Für den Jugendsport in Mülheim gilt, dass bis zu 20 Kinder gemeinsam trainieren dürfen. Zwei Übungsleiter oder Trainer sind pro Gruppe erlaubt. Neu ist, dass die Kinder nicht nur auf Sportanlagen, „sondern auch im öffentlichen Raum trainieren dürfen“, betont Martina Ellerwald vom Mülheimer SportService. Bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren darf der Nachwuchs unter freiem Himmel Kontaktsport ausüben.

Vereine dürfen Schwimmtraining im Freibad anbieten

Bis zu 20 Personen im Alter von über 14 Jahren dürfen auf Sportanlagen kontaktfrei Sport treiben – Geimpfte und Genesene zählen in dieser Rechnung aber noch nicht mit. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Schwimmer gelegt. In Freibädern ist sogar Vereinstraining erlaubt – wenn Kinder und Trainer einen maximal 48 Stunden alten Test vorweisen können. Getestet werden muss jedes Kind, das bereits zur Schule geht.

Weitere Berichte zum Thema Corona & Sport

„Im Naturbad dürfen auch die Skimboardinganlage und das Beachvolleyballfeld genutzt werden“, sagt Ellerwald. Verboten ist es dagegen, sich auf der Liegewiese zu sonnen.

Kinderschwimmen im Hallenbad

Die Anfänger- und Kleinkinderschwimmausbildung kann bei einer Gruppengröße von fünf Kindern auch in Hallenbädern durchgeführt werden, in Freibädern mit bis zu 20 Kindern. Auch Rehasport ist wieder erlaubt – innen und außen. Noch nicht erlaubt ist dagegen Wettkampfsport in unteren Ligen – so wie beispielsweise in der Golf-Oberliga, die am vergangenen Wochenende in Mülheim Station machen sollte.

Martina Ellerwald stellt klar, dass, sollte die Inzidenz unter 50 fallen, nicht automatisch die weiteren Lockerungen in Kraft treten: „Die Vereine müssen dann auf eine Allgemeinverfügung des Ministeriums warten.“ Das ist aber nur eine Formalität und meist innerhalb eines Tages erledigt.

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den Mülheim-Sport-Newsletter der WAZ anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim