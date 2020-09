Die C-Jugend des TuS Union 09 Mülheim ließ am ersten Spieltag der Qualifikation Tore sprechen.

JUGENDFUSSBALL C-Jugend des TuS Union 09 schießt in der Quali 29 Tore

Mülheim. 70 Tore erzielte der Mülheimer Fußballnachwuchs am ersten Spieltag der Qualifikation zur Leistungsklasse. Vor allem ein Team war fleißig.

Mit sechs Siegen zu vier Niederlagen sind die Mülheimer Nachwuchsmannschaften in die Qualifikation zur Fußball-Leistungklasse gestartet. Sie erzielten dabei gemeinsam 70 Tore. Vor allem eine Mannschaft schoss den Vogel ab.

Die C-Junioren des TuS Union 09. Sie deklassierten den Duisburger SV 1900 mit 29:0 (15:0). Schon vor der Pause hatten die Mülheimer in diesem ungleichen Duell das komplette Dutzend vollgemacht. Der Platz in der Leistungsklasse ist ihnen damit praktisch nicht mehr zu nehmen.

Mülheimer SV 07 gewinnt Derby beim SV Heißen

In der A-Jugend kam es sogar zu einem Derby, das der MSV 07 auf der Anlage des SV Heißen mit 2:1 für sich entschied. Felix Franken brachte den MSV früh in Führung, die Vorentscheidung fiel durch ein Eigentor in der 62. Minute. Den Heißenern blieb nur noch der Anschlusstreffer durch Ben Fellhölter.

Bei den B-Junioren waren der VfB Speldorf II beim 15:0 über den TV Voerde und der TuSpo Saarn beim 9:2 über den Duisburger SV 1900 besonders treffsicher. Einziger Mülheimer Verlierer war der TSV Heimaterde, der bei der TS Rahm mit 2:4 unterlag.

Genc Osman schlägt zwei Mülheimer Mannschaften

Bei den C-Junioren siegte neben Union auch der SC Croatia. Der MSV 07 hingegen musste sich bei Genc Osman geschlagen geben. Dort verloren auch die D-Junioren von Croatia, während die des TuSpo Saarn beim SV Duissern siegreich bleiben.

Weitere Berichte aus dem Mülheimer Lokalsport lesen Sie hier.