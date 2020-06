BW Mintard verpflichtet Oberliga-Stürmer Emrah Cinar

Mülheim. Landesligist Blau-Weiß Mintard hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und Stürmer Emrah Cinar aus der Oberliga verpflichtet.

Blau-Weiß Mintard verpflichtet Emrah Cinar. Er ist nach Max James Haubus der zweite Spieler, der zur neuen Saison aus der Oberliga zum Landesligisten wechselt.

Die sportliche Leitung freut sich über den Neuzugang. Marco Guglielmi äußerte sich auf der Facebookseite der Mintarder: „Ich kenne Emrah schon aus Schonnebeck. Als wir jetzt die Chance bekamen, ihn nach Mintard zu holen, haben wir zugegriffen.“

Cinar will aus privaten Gründen kürzertreten

Ein Grund für den Wechsel des 33-jährigen Stürmers ist der Zeitaufwand in der Oberliga: „Mit Job und meiner fünfköpfigen Familie ist das nicht mehr zu bewältigen. Deswegen wollte ich ein wenig kürzertreten. Marco Brings, der ein guter Freund von mir ist, brachte dann Mintard ins Spiel“.

Scheinbar keine so schlechte Idee des Mintarders, der Cinar überzeugen konnte. „Mein Bruder Oktay hat vor ein paar Jahren schon in Mintard gespielt. Da habe ich ihn oft spielen sehen. So habe ich den Verein und diese herzliche Atmosphäre hier schon kennengelernt“. Auch die Mannschaft gefällt ihm gut: „Das sind alles super Jungs, die einen tollen Fußball spielen. Ich freue mich sehr auf die neue Saison.“

Im Durchschnitt mehr als 16 Tore pro Saison

Emrah Cinar weiß, wo die Tore in der Landesliga stehen. In seinen vier Jahren in Rellinghausen und Schonnebeck traf der gebürtige Essener insgesamt 65 Mal; das macht einen Schnitt von 16,5 Toren pro Saison. Roland Henrichs, der ebenfalls für die sportlichen Geschicke der Mintarder verantwortlich zeichnet: „Ein Stürmer mit seiner Erfahrung wird unserem Team gut tun. Zu den 111 Spielen in der Landesliga kommen ja auch noch 118 Oberligaspiele für Schonnebeck und Germania Ratingen. Das ist ein Pfund, das wir in der kommenden Saison gut gebrauchen können.“

Aber nicht nur fußballerisch waren die Mintarder vom Neuzugang überzeugt, wie Henrichs betont: „Dazu kommt, dass Emrah Cinar nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein toller Mensch ist, der vom Typ her perfekt in unser Team passt.“