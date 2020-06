BW Mintard stellt sich im Unterbau mit einer U23 neu auf

Roland Henrichs (Sportlicher Leiter), Achim Frommholz (Jugendabteilung), Tim Platen (Trainer U23/U19), Betreuer Peter Lüten und Hikmet Canakci (Trainer U23/U19) schlagen bei BW Mintard in der Nachwuchsabteilung einen neuen Weg ein.

Mülheim. Der Landesligist möchte die Durchlässigkeit von der Jugend zu den Senioren fordern. Deswegen gibt es ein neues Konzept für die U23 und die Jugend.

Mit seiner ersten Mannschaft ist Blau-Weiß Mintard sportlich wie personell auf einem guten Weg. Zeit, sich um den Unterbau zu kümmern. Mit einem neuen Trainerduo samt neuem Konzept soll eigenen Nachwuchsspielern der Weg in die Landesliga geebnet werden.

„In dem Bereich, wo wir jetzt sind, gehört es sich, dass man auch im unteren Bereich, sprich der zweiten Mannschaft und der Jugend erfolgsorientierter denkt“, erklärt der neue sportliche Leiter Marco Guglielmi. Nur so könnte der gesamte Verein am Ende auch einen Nutzen daraus ziehen.

Die zweite Mannschaft wird zu einer Art zweiten Mannschaft

Gerade die zweite Mannschaft, die im vergangenen Sommer nach vier Jahren aus der Kreisliga A abstieg, wurde in Mintard zuletzt stiefmütterlich behandelt. „Fabio Falco und Bernd Rotthoff hatten das große Pech, dass sie eine Mannschaft vorgefunden haben, die nicht intakt ist“, schickt Guglielmi einen Dank an das bisherige Trainerduo.

Mit den beiden neuen Trainern Tim Platen und Hikmet Canakci soll die Reserve an das Modell einer U23 angelehnt werden. Beide bilden die Doppelspitze für die zweite Mannschaft und die A-Jugend. Platen coachte zuletzt die A-Junioren in der Leistungsklasse und übernimmt nun federführend eine Doppelfunktion, die er schon vom VfB Speldorf kennt.

Dort lernte er auch Hikmet Canakci kennen. Der 42-Jährige war Co-Trainer unter Christian Mikolajczak in der Oberliga. „Tim und ich haben immer Kontakt gehalten. Zwischen uns passt es menschlich und fußballerisch“, sagt der Coach, der bereits den ersten Teil der B-Lizenz abgelegt hat.

Fast die komplette A-Jugend rückt zu den Senioren auf

Tim Platen und Hikmet Canakci sind für die U23 und die U19 bei BW Mintard zuständig. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

„In der zweiten Mannschaft wird sich etwas ändern müssen“, bestätigt Tim Platen. Das neue Trainerduo setzt auf eine gute Trainingsbeteiligung. „Wir haben ja auch inhaltlich etwas vor“, so Platen. 16 Spieler des älteren Jahrgangs kommen aus der U19 heraus. „Da muss man aber schauen, wer es wirklich schafft und wer wo studiert“, erläutert der Coach.

Mit Marco Olivieri wird ein Spieler der ersten Mannschaft in der neuen Saison kürzertreten und für die U23 auflaufen. Auch Tobias Kolb greift nach langer Verletzung in der zweiten Mannschaft neu an. Für die neue A-Jugend rücken aus zwei B-Jugendteams genügend Spieler nach.

Hier schauen sich die Mintarder aber noch gezielt um. „Wir wollen Spieler finden, die das zu schätzen wissen und die nicht nur für ein Jahr kommen, sondern sich vorstellen können, auch vier oder fünf Jahre hier zu verbringen“, sagt Tim Platen.

„Bei mir klingelt im Moment täglich das Handy“

Ärgerlich ist es natürlich, dass potenzielle Neuzugänge aktuell den Verein nicht kennenlernen können. Das Interesse ist aber offenkundig da. „Bei mir klingelt im Moment täglich das Handy“, verrät Platen.

Während die A-Jugend bereits in der Leistungsklasse spielt, steigt die C-Jugend in diese auf, mit viel Glück auch die B-Jugend. „Es ist unser Anspruch, in den höchstmöglichen Klassen des Essener Kreises zu spielen und leistungsorientierten Jungs aus Mülheim, Essen und Ratingen damit eine Perspektive zu bieten“, sagt Achim Frommholz aus der blau-weißen Jugendabteilung.

„Insgesamt“, fasst Tim Platen zusammen, „ist das ein Rahmen, an dem wirklich gearbeitet und von dem nicht nur geträumt wird.“

Um zwei Mannschaften gleichzeitig coachen zu können, wird der Trainerstab von Tim Platen und Hikmet Canakci naturgemäß wachsen. Peter Lüten kommt als weiterer Co-Trainer und Betreuer dazu, ebenso wie Heinz Dudenbostel, der im letzten Jahr schon als Betreuer der A-Jugend fungierte. Als Physiotherapeut wird Benno Römer die beiden Mintarder Teams betreuen.

sport in mülheim- die waz-gruppe