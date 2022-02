BW Mintard: Knappmanns Prophezeiung tritt beim 3:3 ein

Mülheim Blau-Weiß Mintard konnte im letzten Testspiel keinen Sieg einfahren. Warum das Trainer Christian Knappmann beinahe vorher klar war.

Wenngleich die Landesliga-Fußballer der DJK Blau-Weiß Mintard im letzten Testspiel gegen die GSG Duisburg dreimal in Führung lagen, reichte es am Ende nicht für eine erfolgreiche Generalprobe.

Beide Mannschaften trennten sich eine Woche vor dem Start in die Restrunde der Saison 2021/22 mit einem 3:3-Unentschieden.

"Ich hatte ja schon vorher Bauchschmerzen mit diesem Spiel", meinte Trainer Christian Knappmann und begründete diese Gemütslage so: "Es ist einfach ein Naturgesetz im Fußball: Wenn du eine lange Vorbereitung hast, brauchst du am Ende noch einmal einen Gegner, der dich fordert. Sonst schafft man es nicht, sich nochmal auf 100 Prozent hochzufahren."

Dieses Gesetz konnten auch die Mintarder am Sonntag nicht ganz durchbrechen. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit weniger Hektik spielen. Dass es heute kein Jubelsturm wird, war ja klar", meinte Knappmann. In der Schlussphase habe die Partie aber eher an ein Pokalspiel in einer frühen Runde erinnert. "Jeder wollte durch irgendeine Heldentat noch das Spiel für uns entscheiden", so der Coach.

Torschütze Tobias Kolb verdient sich ein Sonderlob von Knappmann

Dennoch sei aber auch nicht alles schlecht gewesen. Das 1:0 durch Shogo Tabata war überragend herausgespielt, beim 2:1 funktionierte eine neue Standardvariante, das 3:2 war eine starke Einzelaktion von Tobias Kolb, der sich ohnehin ein Sonderlob verdiente. "Er hat es immer gut gemacht, wenn er reinkam. Heute hat er wieder die Bälle gut festgemacht.

Auch Henry Schäumer komme immer besser zurecht. Marco Brings kam in der letzten halben Stunde zu seinem zweiten Einsatz unter Knappmann.

Nick Heppner verlängert bei Blau-Weiß Mintard

Nicht zum Einsatz kam am Sonntag Nick Heppner, der den Mintardern eine weitere Saison erhalten bleiben wird. Das gab der Verein am Samstag bekannt. "Er ist trotz seines jungen Lebensalters ein sehr reifer Fußballer. Seine Fähigkeit Spielsituationen so zu interpretieren, dass nahezu jede Lösung einen Mehrwert für das Kollektiv hat, ist herausragend“, sagte Trainer Christian Knappmann.

Heppner spielte in der Jugend für den VfB Homberg, Bayer Uerdingen und den FSV Duisburg, ehe er zum Jahresbeginn 2018 nach Mintard kam. Seitdem stehen 43 Bezirksliga-Spiele und 31 Partien in der Landesliga in seiner Bilanz.

So spielten sie: Namen & Daten zum Pokalspiel

DJK Blau-Weiß Mintard - GSG Duisburg 3:3 (1:1)

Tore: 1:0 Tabata (24.), 1:1 Wiedemann (41.), 2:1 Schäumer (57.), 2:2 Hesse (67.), 3:2 Kolb (74.), 3:3 Minta (84.)

Mintard: Hense (46. Ridder) - Schäumer, Erbslöh (46. Güzel), Haubus, Müller - Eschen - Nett, Koru (60. Brings), Tabata, Kastor (60. Piontek) - Conde (63. Kolb)