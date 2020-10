Für die Nachwuchs-Bogenschützen des ESV Schwarz-Weiß Mülheim ist nun die Sommersaison beendet. Jüngst haben sie letztmals draußen auf der Anlage an der Hansbergstraße trainiert. Nach der Herbstpause geht es in der Halle weiter. Das Training wird dann Corona-bedingt anders aussehen.

Aus rund zehn Kindern und Jugendlichen besteht die Trainingsgruppe aktuell, die meisten von ihnen sind zwischen elf und 13 Jahren alt. Der Einstieg in den Bogensport ist beim ESV ab dem Alter von zehn Jahren möglich.

Bogenschießen: Die Sicherheit mit den Waffen steht immer im Vordergrund

„Wir müssen eine gewisse Reife und Bewusstsein für den Bogen voraussetzen können“, erklärt Trainer Sebastian Peters den Hintergrund. Denn die Sicherheit müsse beim Schießsport immer im Vordergrund stehen.

Deswegen achten die beiden Jugendtrainer Peters und Niklas Jantzen auch beim Training auf die Disziplin ihrer Schützlinge. Neben dem Spaß am gemeinsamen Sport soll der Nachwuchs auch lernen, sich zu konzentrieren und Ruhe zu bewahren.

Nach dem Aufwärmprogramm des Oberkörpers und der Arme folgt das Einschießen auf die bunten Zielscheiben. Für die Übungsleiter ist dies auch noch mal die Chance, die saubere Technik zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren. „Die einzelnen Elemente müssen in Fleisch und Blut übergehen“, so Peters. Das funktioniere nur über ständige Übung und Wiederholung der Abläufe.

Spezialisierung auf 3D-Ziele – es wird auch auf Erdmännchen geschossen

Um Bogenschieß-Neulingen die Technik zu vermitteln, greifen die Trainer unter anderem auch auf Trockenübungen mit Terrabändern zurück, bevor es dann an die „echten Waffen“ geht.

Denn das 3D-Bogenschießen, auf das sich der Mülheimer Verein spezialisiert hat, ist der Jagd nachempfunden. Dabei gelten zumeist Tierattrappen als Ziele und der Schütze muss im Gelände Hänge hinauf oder von Hochständen herabschießen.

Sebastian Peters (38, l.) und Niklas Jantzen (20) leitenauf der Vereinsanlage des ESV Schwarz-Weiß Mülheim das Jugendtraining im Bogenschießen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

So ganz zart besaitet darf ein Bogenschütze also nicht sein, denn immerhin blicken einen zum Beispiel auch eine Reihe niedlicher Erdmännchen an.

Viel Solidarität nach Großbrand im Sommer

Dieses Mal müssen sich die Jungs und Mädchen in sogenannten Fächerschüsse üben. Das heißt, jede Schütze muss nacheinander auf drei unterschiedliche Tierfiguren zielen. Zwei Teams treten dabei gegeneinander an, am Ende wird in der „Hunter“-Wertung abgerechnet. Das heißt, wer die „Kill“-Zone trifft, also den Bereich, wo Herz und Lunge liegen, bekommt noch mal mehr Punkte.

Auf dem Außengelände in Mülheim-Heißen ist ein ganzer Zoo unterschiedlicher Tiere aufgebaut. Mittlerweile ist der Verein wieder recht gut ausgestattet, nachdem vor einigen Monaten ein Großteil des Bestands bei einem Brand zerstört wurde.

„Wir konnten die neuen Figuren mithilfe von Spenden finanzieren“, sagt Jantzen. Zudem hätten Vereine aus der Umgebung mit ausrangierten Tieren ausgeholfen.

