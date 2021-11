Nicole Pietruschka und die Fußballerinnen von Blau-Weiß Mintard wollen an die Tabellenspitze zurückkehren.

FRAUENFUSSBALL LANDESLIGA Blau-Weiß Mintards Frauen winkt Rückkehr an die Spitze

Mülheim. Nach nur einer Woche können die Fußballerinnen von Blau-Weiß Mintard sich schon den ersten Platz zurückholen. Zumindest für drei Wochen.

Vom Spitzenreiter zum Verfolger und zurück? Schon am Sonntagmittag können die Fußballerinnen von Blau-Weiß Mintard sich vorübergehend den erst vor einer Woche verlorenen ersten Tabellenplatz in der Landesliga zurückholen.

Denn Spitzenreiter TSV Urdenbach aus Düsseldorf hat zum Auftakt der Rückrunde spielfrei, wird diese Hypothek aber am 28. November aufholen, wenn die Mintarderinnen aussetzen müssen.

Die Blau-Weiß-Elf gastiert am Sonntag um 13 Uhr beim SC Union Nettetal, wo die Mülheimerinnen noch eine kleine Rechnung offen haben. Denn das Hinspiel war eine von nur drei Partien, die Mintard in der ersten Halbserie nicht für sich entscheiden konnte. Mit einem 1:1 startete damals die Saison, in der Nachspielzeit verlor die DJK noch den Auftaktsieg.

Blau-Weiß Mintard und Union Nettetal trennen sechs Punkte

Mittlerweile haben die Mülheimerinnen sechs Punkte zwischen sich und die Union gebracht. Nettetal liegt auf Rang sechs, aber auch noch in Schlagdistanz zum dritten Rang.

Die Elf von Trainer Torsten Eichholz möchte sich freilich für das späte Remis beim Saisonauftakt revanchieren, um zumindest für drei Wochen bis zum nächsten Spieltag der Landesliga wieder von ganz oben zu grüßen.

