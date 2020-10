Am vergangenen Sonntag ist den Verantwortlichen von Blau-Weiß Mintard schon ein Stein vom Herzen gefallen. Am fünften Spieltag gab es endlich den ersten Sieg für den Fußball-Landesligisten. In einem weiteren Heimspiel gegen den Duisburger SV 1900 soll am Sonntag, 15.15 Uhr, natürlich nachgelegt werden.

Allerdings wird neben der spielerischen diesmal auch wieder verstärkt die kämpferische Komponente eine Rolle spielen. „DSV ist eine unangenehme Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen darf“, weiß Trainer Fabio Audia. Zumal die Duisburger – nach drei Niederlagen zum Start – zuletzt ihre ersten beiden Saisonsiege einfuhren und mit Mintard nach Punkten gleichauf liegen.

Mintarder dürfen nicht den Kopf verlieren

„Wir müssen clever und geduldig sein, dürfen auf keinen Fall den Kopf verlieren“, sagt Audia. Bei der Aufstellung wird der Mintarder Coach nach dem überzeugenden Sieg gegen Rellinghausen aus der Vorwoche nicht allzu viele Wechsel vornehmen. Er sagt dennoch: „Nicht jeder, der letzte Woche gut gespielt hat, hat einen Freifahrtschein. Dafür haben wir ja einen großen Kader und nehmen die Trainingswoche in unsere Überlegungen mit rein.“

