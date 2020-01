Blau-Weiß Mintard verpflichtet zwei japanische Spieler

Nach dem verlorenen Endspiel der Stadtmeisterschaft und dem 1:9 gegen Rot-Weiss Essen wünschen sich die Landesliga-Fußballer von Blau-Weiß Mintard im zweiten Testspiel am Samstag, 15 Uhr, daheim gegen den Bezirksligisten SV Schwafheim ein Erfolgserlebnis.

„Die Jungs waren schon ziemlich enttäuscht“, sagt Trainer Marco Guglielmi über das nach 2:0-Führung im Neunmeterschießen noch verlorene Stadtmeisterschaftsfinale. Daher erhofft sich der Coach für den Test einfach ein gutes Ergebnis.

Piontek und Brings sind nicht dabei

Im Laufe der Vorbereitung wird er alle Spieler zu etwa gleichen Teilen einsetzen. Am Samstag werden allerdings weiterhin Urlauber Julian Piontek und Marco Brings fehlen. Der Spielmacher hatte sich am Dienstag im Training bei zwei Pressschlägen verletzt und schon das Spiel gegen RWE verpasst.

Stürmer Mathias Lierhaus wird wohl den Rest der Saison verpassen. Bei einer eigentlich unnötigen Situation im Spiel gegen Jahn Hiesfeld hatte sich der Torjäger beide Menisken und das Innenband gerissen. Am 15. Januar soll er operiert werden. „Jetzt müssen wir einen finden, der so viele Tore macht“, sagt Guglielmi, der seinen Stürmer in der Winterpause trotz „hartnäckiger Anfragen“ einmal mehr dazu bringen konnte, in Mintard zu bleiben. „Das kann man ihm eigentlich nicht hoch genug anrechnen, was er alles schon für Angebote für den Verein ausgeschlagen hat“, so der Coach.

Zwei Japaner neu im Team

Unverhoffte Verstärkung bekommt sein Team aus Fernost. Die beiden Japaner Kouta Shirotori und Shinji Oba liefen schon im Duell gegen RWE auf. „Kouta hatte mich angeschrieben und dann vier- oder fünfmal mittrainiert. Er ist sehr bissig, fleißig und technisch stark“, sagt Guglielmi über den Offensivspieler. Kurz vor der Winterpause brachte der dann auch noch seinen Bekannten Shinji Oba mit. „Er hat noch nicht so oft mittrainiert, ist aber genauso engagiert und als linker Außenverteidiger natürlich immer interessant“, erklärt der Mintarder Coach.