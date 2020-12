Fußball Landesliga Blau-Weiß Mintard: Spielmacher geht in sein neuntes Jahr

Mülheim Nach Torjäger Mathias Lierhaus verlängert der Mülheimer Landesligist auch mit Marco Brings - einer weiteren Stütze der vergangenen Jahre

Das zweite Weihnachtsgeschenk für den Fußball-Landesligisten Blau-Weiß Mintard: Nach Torjäger Mathias Lierhaus bleibt auch sein kongenialer Offensivpartner Marco Brings in der Saison 2021/22 in der Ruhraue.

Der mittlerweile 31-Jährige spielte bereits für die Turngemeinde Essen-West und den ESC Rellinghausen in der Landesliga, ehe er in der Winterpause der Saison 2013/14 zum damaligen A-Ligisten nach Mintard kam. Dort entwickelte er sich zu einer der Säulen, um auch mit den Blau-Weißen über die Bezirksliga in die Landesliga aufzusteigen.

Marco Brings will das Trikot nicht mehr gegen ein anderes eintauschen

„Marco passt mit seiner Art Mensch zu sein und mit seiner Art Fußball zu spielen sehr gut nach Mintard. Das haben die zurückliegenden Jahre gezeigt“, findet der Sportliche Leiter Marco Guglielmi.

Die kommende Spielzeit wird für Brings die neunte im blau-weißen Jersey sein. „Ich fühle mich in Mintard pudelwohl und habe mit der Verlängerung keine Sekunde gezögert“, sagt der Spielmacher und ergänzt: „Wenn man einmal das Mintarder Trikot getragen hat, will man es nicht mehr gegen ein anderes eintauschen. Von daher freue ich mich, weiterhin für diesen einmaligen Verein auflaufen.“

