Mülheim. Gegen Blau-Gelb Überruhr gelingt Blau-Weiß Mintard der zweite Sieg in Folge und damit der Sprung auf den zweiten Platz in der Landesliga.

Wer den Fußballern von Blau-Weiß Mintard nach vier sieglosen Spielen zum Start nur vier Wochen später den zweiten Tabellenplatz prophezeit hätte, der wäre wahrscheinlich schief angeguckt worden.

Doch am Sonntag holten sich die Mülheimer Landesliga-Kicker an gewünschten zweiten Sieg in Folge. Das 3:0 (1:0) gegen Blau-Gelb Überruhr war das vierte Spiel in Serie ohne Niederlage – und bescherte Mintard tatsächlich den Sprung auf Rang zwei.

Mintards Trainer wird den freien Sonntag genießen

„Natürlich weiß ich, dass einige Mannschaften am Sonntag nicht gespielt haben, dennoch werde ich meinen freien Sonntag nächste Woche genießen, auf die Tabelle schauen und ein Lächeln im Gesicht haben“, meinte Trainer Fabio Audia nach dem Heimsieg am Sonntag.

Was nun besser funktioniert als in den ersten Saisonspielen? „Wir arbeiten als Mannschaft super gegen den Ball“, erklärt Audia. Die Fünferkette, von der der Coach auch bei einem Ausfall von Marcel Glahn wohl nicht abgerückt wäre, hat sich bewährt. „Wir stehen hinten einfach sicher und spielen trotzdem mutig nach vorne. Und jetzt belohnen wir uns auch“, fasst der Trainer zusammen. Der spielfreie kommende Sonntag kommt den Blau-Weißen fast ein bisschen ungelegen. „Wir würden am liebsten weiterspielen“, sagt Audia.

Siebtes Saisontor von Mintard-Angreifer Mathias Lierhaus

Am Sonntag brachte Mathias Lierhaus seine Mannschaft nach 25 Minuten mit seinem siebten Saisontor in Führung . Mit Anil Yildirim vom MFC und Speldorfs Ercan Aydogmus bildet Lierhaus nun ein Mülheimer Führungstrio in der Torjägerliste der Landesliga.

Sechs Minuten nach dem Seitenwechsel stellte dann Verteidiger Max James Haubus die Weichen auf Sieg. In der Folge zog sich Blau-Weiß etwas zurück und Überruhr bekam leichtes Oberwasser. „Aber es kamen keine Chancen zustande, wir haben das wirklich gut wegverteidigt“, lobte Fabio Audia.

Art und Weise stimmt Mintards Trainer zufrieden

Den Schlusspunkt auf den souveränen Heimsieg setzte eine Viertelstunde vor dem Ende Komlan Agbegniadan mit dem Tor zum 3:0-Endstand.

„Im Moment stimmt einfach die Art und Weise, wie wir es machen“, fasste Mintards Coach Fabio Audia hinterher durchaus zufrieden zusammen.

So haben sie gespielt

Blau-Weiß Mintard – BG Überruhr 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Lierhaus (25.), 2:0 Haubus (51.), 3:0 Agbegniadan (76.)

BWM: Haas – Nett, Glahn (46. Müller), Haubus, Braun, Kastor (46. Heppner) – Szewczyk, Kilincarslan – Agbegniadan, Brings (80. Cinar/86. Mirosnicenko), Lierhaus.

Schiedsrichter: Marcel Herrmann (Duisburg)

