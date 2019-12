Äußerst große Bedeutung hatten die Landesliga-Fußballer von Blau-Weiß Mintard dem letzten Hinrundenspiel gegen den Duisburger SV 1900 beigemessen. Das zeigten sie auch auf dem Platz und gewannen das Duell verdient mit 4:1 (0:0).

„Wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, dass wir nach der Hinrunde Neunter oder Zehnter und bester Aufsteiger sind, dann hätte ich das für eine Sensation gehalten“, meinte Trainer Marco Guglielmi nach dem Spiel. Mit 21 Zählern ist aber nun beides der Fall.

Lierhaus und Ulrich bringen BWM auf die Siegerstraße

Die Mülheimer brauchten eine Weile, um ins Spiel zu kommen, wurden aber mit zunehmender Spielzeit immer besser. In der Schlussphase der ersten Halbzeit ließen sie aber gute Torchancen aus.

Mathias Lierhaus und Jeremy Ulrich brachten Blau-Weiß nach der Pause mit 2:0 in Führung. Aus dem Nichts heraus verkürzte der DSV und Torhüter Dominic Haas musste seine Mannschaft vor dem Ausgleich bewahren. „Ich wusste: Wenn wir das 3:1 machen, ist das Spiel durch“, meinte Guglielmi. Torjäger Lierhaus tat seinem Coach diesen Gefallen und legte auch noch den vierten Treffer nach.

Trainer Guglielmi: „Gezeigt, dass wir in die Liga gehören“

„Wir hatten vielleicht ein Stück weit das Spielglück auf unserer Seite, aber wir haben es uns heute auch erarbeitet“, lobte Guglielmi. Vor der Saison wussten er und seine Mannschaft nicht wirklich, was sie als Aufsteiger in der Landesliga erwartet. Einige unbeständige Auftritte lassen für die Rückrunde sogar noch etwas Luft nach oben. „Heute haben wir aber wieder einmal gezeigt, dass wir in diese Liga gehören“, so Marco Guglielmi.

Duisburger SV 1900 – BW Mintard 1:4 (0:0)

Tore: 0:1 Lierhaus (52.), 0:2 Ulrich (58.), 1:2 Ersöz (61.), 1:3/1:4 Lierhaus (68./85.)

BWM: Haas – Beyer, Piontek, Glahn, Müller – Szewczyk, Kilincarslan (81. Conti) – Heppner, Brings, Ulrich – Lierhaus (89. Grötecke)