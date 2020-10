Vier Punkte aus den letzten beiden Spielen – so langsam scheint auch Blau-Weiß Mintard in der neuen Saison anzukommen. Allerdings hätte der Fußball-Landesligist beim 3:3 gegen den Duisburger SV 1900 noch zwei Zähler mehr mitnehmen müssen. Dies wollen die Mülheimer am Sonntag, 15 Uhr im Auswärtsspiel beim SV Burgaltendorf in Essen nachholen.

Die Essener haben nur eins der bisherigen sechs Spiele gewonnen und stehen damit auf dem letzten Platz. Mintards Trainer Fabio Audia geht deswegen aber noch längst nicht von einer leichten Aufgabe aus. Im Gegenteil: „Das wird ein schweres Spiel. Ich gehe fest davon aus, dass die Mannschaft sehr unangenehm zu spielen sein wird. In ihrer Situation werden sie alles reinwerfen und bis an die Grenzen gehen“, vermutet der Coach.

Frühe Führung würde den Mülheimern helfen

Wichtig für seine Mannschaft wäre eine frühe Führung. „Sonst kann das wirklich eklig werden“, meint Audia. Klappt das nicht, muss seine Mannschaft Geduld und einen kühlen Kopf bewahren.

Das gelang ihr am vergangenen Sonntag nicht ganz, als sie trotz einer 2:0-Führung mit dem Anschlusstreffer plötzlich ihre Linie verlor. „Da haben wir uns ein bisschen schnell aus dem Konzept bringen lassen, das darf uns nicht passieren“, stellt der Coach klar. Zudem seien die Gegentore „viel zu einfach“ gefallen.

Fabio Audia kann auf den kompletten Kader zurückgreifen

Dass die Essener so eine Effizienz an den Tag legen werden wie der DSV ist auf der anderen Seite aber auch unwahrscheinlich. „Die haben viermal aufs Tor geschossen und machen damit drei Tore. Das war schon kurios“, sagt Audia im Rückblick.

Mintards Coach kann am Sonntag wieder auf sein komplettes Aufgebot zurückgreifen. Personelle Wechsel sind grundsätzlich nicht ausgeschlossen.

