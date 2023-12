Bei Pleite des SV Heißen gibt es nur zwei Lichtblicke

Landesligist SV Heißen unterliegt ETB Schwarz-Weiß Essen nach schwacher erster Hälfte mit 22:27. So analysiert Trainer Abts die Partie.

Die Landesliga-Handballerinnen des SV Heißen haben auch den Rückrundenstart verpatzt. Sie verloren vor heimischem Publikum gegen den ETB Schwarz Weiß Essen mit 22:27 und bleiben punktlos.

„Wenn man es positiv ausdrücken möchte, dann haben wir immerhin die zweite Hälfte gewonnen“, sagt SVH-Trainer Martin Abts. Nach den ersten 30 Minuten lagen die Heißenerinnen allerdings schon mit 8:17 zurück. Abts ärgert sich gar nicht so sehr über die Vielzahl der Gegentore, er sah die Baustelle in seinem Team vor allem in der Offensive. Der SVH nutzte seine herausgespielten Chancen nicht und warf stattdessen die gegnerische Torfrau warm. Aber auch das Zusammenspiel funktionierte nicht gut, immer wieder ging der Ball dadurch verloren. „Kein Wunder, wenn man fünf oder sechs Wochen nicht miteinander trainiert. Dann weißt du eben nicht, wo die Nebenfrau hinläuft“, findet Abts eine simple Erklärung.

SV Heißen steigert sich nach der Pause

Etwas besser lief es für die Gastgeberinnen dann nach dem Seitenwechsel. Sie profitierten nun davon, dass auch der ETB vermehrt technische Fehler machte. Auch nutzte der SVH seine Chancen konsequenter, sodass am Ende nur ein 22:27 auf der Anzeigetafel stand. Ein Sonderlob gab es von Trainer Abts für die beiden B-Jugendlichen Andjela Knezic und Amadea Thiel. Knezic, die schon häufiger für den Landesligisten im Rückraum aufgelaufen ist, erzielte sechs Treffer. Für Thiel war es dagegen das erste Spiel bei den Senioren. Sie traf bei ihrem Debüt gleich zweimal vom Kreis. „Die beiden haben das heute wirklich gut gemacht“, so der Coach.

Nun ist aber erst einmal Weihnachtspause angesagt. Denn Ball wollen die Heißenerinnen dann nach den Ferien, in der zweiten Januarwoche, wieder aufnehmen. Die Saison geht für sie am 21. Januar beim Tabellenfünften Adler Königshof II weiter (Sonntag, 15.15 Uhr).

So haben sie gespielt

SV Heißen – ETB Schwarz Weiß Essen 22:27 (8:17). SVH: Alkemper – T. Konrad, Knezic (6), Arto (2), Fricke, Schüngel (3), Kersting (2), Wittrock (1), M. Konrad (1), Thiel (2), Küsters (4), Westermann (1)

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Mülheim lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim