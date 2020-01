Bei der DJK Styrum 06 steht die Deckung im Fokus

Beim Landesligaspitzenreiter DJK Styrum 06 steht am Sonntag, 11.30 Uhr die Defensive im Fokus. Im Heimspiel gegen den TuS Lintfort an der Von-der-Tann-Straße soll sie wieder sicherer stehen.

Deswegen stand in der abgelaufenen Trainingswoche vor allem die Abwehrarbeit im Mittelpunkt. „Das war unser Hauptaugenmerk“, sagt Trainer Bernd Reimers. Denn mit der Deckungsleistung war er – insbesondere beim letzten Unentschieden gegen den TV Borken – nicht zufrieden. „Die Absprachen haben nicht gestimmt“, so Reimers.

Selten mit der ganzen Mannschaft trainiert

Es habe sich bemerkbar gemacht, dass man in den vergangenen Wochen nie mit der ganzen Mannschaft habe trainieren können. So sei etwa Kreisläufer Robin Milhorst, eine wichtige Stütze im Mittelblock, über Wochen ausgefallen. „Deswegen waren die Abstimmung und die Abläufe zuletzt nicht so gut wie noch zu Beginn der Saison“, so Reimers.

Zwar hatten die beiden Trainer, Reimers und Schmidt, nach dem letzten Spiel in Borken auch ein Stück weit die Chancenverwertung beklagt. Dennoch hatten die Styrumer auch in dieser Partie über 30 Tore erzielt. „Damit muss man ein Spiel eigentlich gewinnen“, so der Coach.

Technische Fehler sind die Baustelle

Eine Baustelle sieht er vielmehr in der zu hohen Anzahl technischer Fehler. Die gelte es zu minimieren, um die Lintorfer nicht zu Tempogegenstößen einzuladen. „Wenn wir all das auf die Platte bringen, dann bin ich sehr zuversichtlich“, so Reimers. Markus Burczyk, Marvin Siemes, Piet Best und Jan Kossmann sind noch angeschlagen.