Bei der DJK Styrum 06 sind die Piraten los

Die DJK Styrum 06 ist bemüht, wieder eine Jugendabteilung aufzubauen. Auch deshalb findet am kommenden Samstag das große Sport- und Spielfest in der Sporthalle Von-der-Tann-Straße statt.

Mülheim. Zum zweiten Mal veranstaltet die DJK Styrum 06 am Samstag ein Sport- und Spielfest. Der Tag steht unter dem Motto „Piraten“.

Getobt werden darf bei der DJK Styrum 06 am kommenden Samstag, 23. November. Denn die Styrumer laden alle Kinder zwischen drei und acht Jahren zum großen Sport- und Spielfest ein. Es beginnt um 14 Uhr in der Sporthalle Von-der-Tann-Straße. Dabei kann der Nachwuchs nicht nur in den Ballsport schnuppern, sondern auch das Kinder-Bewegungsabzeichen (Kibaz) ablegen. Es ist das zweite Mal, dass die Styrumer Handballer das Spielfest ausrichten.