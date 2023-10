„Bärenstark!“ HTC Uhlenhorst macht das halbe Dutzend voll

Mülheim/Hamburg. Mit einem 6:2-Erfolg in Harvestehude schließt der HTC Uhlenhorst die Hinrunde ab. Warum Trainer Thilo Stralkowski so begeistert war.

Zum Abschluss der Hinrunde haben die Herren des HTC Uhlenhorst das halbe Dutzend voll gemacht. Beim Harvestehuder THC gelang dem Team von Thilo Stralkowski ein 6:2 (4:0)-Auswärtssieg.

Dadurch, dass der Berliner HC am Samstag in Harvestehude im Shoot-Out verlor und am Sonntag auch beim Club an der Alster den Kürzeren zog, fehlen den Mülheimern nun nur noch zwei Punkte, um das Play-off-Ticket zu buchen.

HTC Uhlenhorst spielt eine fulminante erste Halbzeit

„Das war ein sehr schöner Nachmittag mit einer bärenstarken ersten Halbzeit“, lobte HTCU-Trainer Thilo Stralkowski seine Mannschaft nach dem deutlichen Sieg, bei dem die Mülheimer schon zur Pause „auch in der Höhe verdient“ geführt hatten.

Malte Hellwig traf nach 14 Minuten, Lukas Mertgens erhöhte in Minute 18 auf 2:0. Eine doppelte Überzahl nutzten dann Lukas Windfeder (28.) und Jonas Seidemann (30.) zur Vorentscheidung.

Harvestehude zuckt kurz – dann schlägt Uhlenhorst wieder zu

„Zu Beginn des dritten Viertels waren wir dann nicht mehr ganz so klar in unserem Spiel“, mahnte Stralkowski eine kleine Schwächephase an, die Andrew McConnell (35.) und Michael Körper (41.) per Ecke und Siebenmeter nutzten, um auf 2:4 zu verkürzen. Mit seinem zwölften Saisontor, einmal mehr per Ecke, stellte Lukas Windfeder aber schon Sekunden später auf 5:2 (42.). Den Endstand besorgte dann Malte Hellwig, der einen Rebound nach einer Ecke verwandelte (60.).

Zweitbester Torschütze der Hinrunde: Uhlenhorsts Eckenspezialist Lukas Windfeder. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Windfeder ist damit nach der Hinrunde der zweite beste Torschütze der gesamten Liga, nur Mannheims Eckenspezialist Gonzalo Peillat hat mit 16 Toren noch öfter getroffen.

„Das war ein sehr reifer Auftritt, Kompliment an die Jungs. Ein gelungener Tagestrip“, war Stralkowski voll des Lobes. Entsprechend entspannt gehen die Uhlenhorster nun in eine einwöchige Trainingspause, dann wird der Kader aufgeteilt. Die A-Kader-Spieler bereiten sich mit der Nationalmannschaft auf die Olympiaqualifikation vor, alle anderen nehmen die Vorbereitung auf die Hallensaison in Angriff.

Matchball im ersten Rückrundenspiel

„Da werden wieder einige Jungs die Chance bekommen, die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung zu machen“, so Stralkowski. In der Halle geht es dann am 2. Dezember mit einem Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Neuss los, schon am 14. Januar ist die Gruppenphase abgeschlossen.

Die Rückrunde auf dem Feld beginnt für die Uhlenhorster am 23. März mit einem Gastspiel beim Berliner HC. Dann reicht schon ein Unentschieden, um das Play-off-Ticket sicher zu haben.

So haben sie gespielt

Harvestehuder THC – HTC Uhlenhorst 2:6 (0:4)

Tore: 0:1 Hellwig (14.), 0:2 L. Mertgens (18.), 0:3 Windfeder (28., E.), 0:4 Seidemann (30.), 1:4 McConnell (35., E.), 2:4 Körper (41., 7m), 2:5 Windfeder (42., E.), 2:6 Hellwig (60.).

HTCU: Damberger, Belzer – Steinau, Holthaus, Windfeder, Meyer, Schirrmacher, Hellwig, Duckscheer, Ludwig, Werner, Stahmann, L. Mertgens, H. Mertgens, Enaux, Kammann, Seidemann, Sanda.

Grüne Karten: Hasun / –

Gelbe Karten: Schneider, Ntuli / –

Schiedsrichter: S. Sohns / O. Lohse

