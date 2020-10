Badminton: VfB Grün-Weiß Mülheim bleibt Tabellenzweiter

Mülheim. In der Badminton-Regionalliga gewannen die Grün-Weißen deutlich mit 7:1 gegen den BC Phönix Hövelhof. Malik Bourakkadi mit Weißer Weste.

Der VfB Grün-Weiß Mülheim bleibt nach einem klaren 7:1-Erfolg über den BC Phönix Hövelhof Zweiter in der Badminton-Regionalliga. Schon die ersten drei Doppel brachten den Aufsteiger auf Kurs – und „Mister hundert Prozent“.

Denn Malik Bourakkadi hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren. „Meine größte Sorge war, dass ich dem jungen Mann seine Quote kaputt machen könnte, schließlich bin ich dreimal so alt wie Malik“, scherzte der aus der dritten Mannschaft aufgerückte Routinier Christian Bauer. Doch dazu sollte es nicht kommen. Dem ungleichen Duo gelang ein glatter Zwei-Satz-Erfolg, der die zwischenzeitliche 3:0-Führung bedeutete.

Bourakkadi auch gegen Steinwart souverän

Auch im Einzel behielt Bourakkadi gegen den stark eingeschätzten Theo Steinwart in zwei klaren Sätzen die Oberhand.

Weil auch Bauer sein Einzel gewann, weil Laura Wich sich rechtzeitig auf das Spiel der Linkshänderin Hannah Schiwon einstellte und weil Vasily Kuznetsov und Lea-Lyn Stremlau im Mixed nach verlorenem ersten Satz aufdrehten, sprang am Ende ein klarer Sieg für die Grün-Weißen heraus.

Reserve des BVM feiert ersten Saisonsieg

Seinen zweiten Saisonsieg feierte derweil der 1. BV Mülheim II. Den Gladbecker FC schlugen die Mülheimer mit 5:3.

Dabei gingen die beiden Herrendoppel an Gladbeck um den früheren BVM-Teammanager Steffen Hohenberg. Aber auf die Damen war Verlass. Jasmin Wu und Friederike Henze gewannen das Doppel, Wu das Einzel gegen Miriam Mantell und Henze das Mixed an der Seite von Shinan Han. Die anderen beiden Punkte holten Moritz Cammertoni und Jackie Tran.

