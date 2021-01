Badminton-Verband bricht die Saison 2020/2021 komplett ab

Region Die Badmintonvereine kehren auf Landesebene in dieser Saison nicht mehr in die Ligen zurück. Die Entscheidung fußt auf einer Umfrage.

Lange war die Badminton-Mannschaftssaison 2020/21 nur unterbrochen, nun ist sie komplett abgebrochen. „Diese Entscheidung scheint uns vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronalage unumgänglich. Niemand kann verlässliche Aussagen zur weiteren Entwicklung machen, ein Start zurück ins Training und folgend in die Wettkämpfe ist nicht in Sicht“, so Miles Eggers und Hans-Bernd Ahlke vom Badmintonverband NRW auf der eigenen Homepage.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Der Beschluss fußt zudem auf einer Umfrage des Verbandes, bei der sich die meisten Vereine für einen Saisonabbruch ausgesprochen hatten. Im O19-Bereich werden die Vereine nun erneut in ihrer bisherigen Liga antreten, es sind keine Auf- und keine Absteiger vorgesehen. Im U19-Bereich wird nun noch an einer Lösung für die Deutsche-Mannschaftsmeisterschaft gearbeitet.

Wie es mit der Erstvertretung vom 1. BV Mülheim in der 2. Bundesliga aussieht, ist noch nicht klar.

1. BV Mülheim, VfB Grün-Weiß Mülheim und TSV Heimaterde betroffen

Für die Teams aus Mülheim bedeutet dies im Seniorenbereich folgende Zuteilung, sollte es keine Ab- oder Neuanmeldung geben.

1. BV Mülheim: 2. Mannschaft (Regionalliga), 3. Mannschaft (Oberliga), 4. Mannschaft (Verbandsliga), 5. Mannschaft (Landesliga), 6. Mannschaft (Bezirksliga),

VfB Grün-Weiß Mülheim: 1. Mannschaft (Regionalliga), 2. Mannschaft (Landesliga), 3. Mannschaft (Bezirksliga), 4. Mannschaft bis 6. Mannschaft (Bezirksklasse)

TSV Heimaterde Mülheim: 1. Mannschaft (Landesliga), 2. Mannschaft bis 4. Mannschaft (Bezirksliga)

In Bottrop haben die Bottroper BG und der BC Bottrop Pause

Bottroper BG: 1. Mannschaft (Verbandsliga), 2. Mannschaft (Bezirksliga), 3. Mannschaft (Bezirksklasse)

BC Bottrop: 1. Mannschaft (Verbandsliga), 2. Mannschaft (Bezirksliga)

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Bottrop verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Mehr Sportnachrichten aus Mülheim

• Nach Wintersaison-Absage: Mülheimer Tennisszene hofft auf den Frühling

• Handball-Bezirksliga: SV Heißen II, DJK Styrum II und die Sorge vor dem Schwund

• Nachruf: Mülheimer Sportszene trauert um Jutta Deuschl

• Mülheimer Nationalspieler: Badminton-Ass Daniel Hess aus Raadt nach Bangkok

• Road to Tokio: Yvonne Li zwischen Erleichterung und Enttäuschung nach Wettkampf-Rückkehr

• Für den guten Zweck: Uhlenhorst Mülheim erläuft fünfstellige Spendensumme

• HSV Dümpten: Keeper aus der Regionalliga kehrt zurück

• Handball: Mülheimer zwischen warten, hoffen und rechnen

• Remzi Öztürk: Physio bei Fatihspor, Buchautor, MMA-Kämpfer

• DJK Ruhrwacht: Mit voller Kraft zum Drachenboot-Festival 2021

• Schwimmen in Mülheim: Situation bei den Wartelisten ist "eine Vollkatastrophe"

• Corona: 20.000 Kinder konnten kein Schwimmen lernen

Mehr Nachrichten vom Mülheimer Sport gibt es hier.

Den Newsletter zum Mülheimer Lokalsport können Sie hier abonnieren.