Badminton: So beginnen die German Open am Dienstag

Mülheim. Am Dienstag beginnen die Yonex German Open in Mülheim. Welche deutschen Badminton-Spieler sich Hoffnungen in der Qualifikation machen dürfen.

Um 8.30 Uhr öffnet die Mülheimer Westenergie-Sporthalle am Dienstag zu einem ihrer Jahreshöhepunkte die Pforten. Bei den Yonex German Open im Badminton stehen am ersten Tag aber zunächst die Qualifikationswettbewerbe auf dem Programm.

Auch für Mülheims Top-Spieler Kai Schäfer, der zuletzt seinen dritten Deutschen Meistertitel in Folge krankheitsbedingt verpasste, besteht die Chance, sich einen Platz im Hauptfeld zu sichern. Sein Gegner, der Inder Kiran George, ist in der Qualifikation allerdings an Position drei gesetzt.

Yonex German Open: Keine deutschen Damen in der Qualifikation

Von Rang vier aus ins Rennen geht der Däne Mads Christophersen. Er ist der Gegner des zweiten Deutschen, Max Weißkirchen.

Während bei den Damen sowohl im Einzel als auch im Doppel – Stand Montag – keine einheimischen Spielerinnen in der Qualifikation an den Start gehen, dürfen die deutschen Fans den beiden gemischten Paarungen Patrick Scheiel und Franziska Volkmann sowie Jan Colin Völker und Stine Kuespert die Daumen drücken. Während Schäfer und Weißkirchen zwei Siege für einen Hauptfeldeinzug benötigen, müssten die beiden Mixed-Teams nur jeweils einmal gewinnen.

Im zweiten Tagesabschnitt ab 15 Uhr stehen dann bereits die ersten Paarungen der ersten Hauptrunde auf dem Programm. Diese wird am Mittwoch ab 10 Uhr (Einlass 9.30 Uhr) fortgesetzt. Am Donnerstag steigt ab 13 Uhr die zweite Runde, am Freitag ab 15 Uhr das Viertelfinale, am Samstag ab 12 Uhr die Halbfinals und am Sonntag ab 12 Uhr die Endspiele. Einlass ist am Freitag eine Stunde, am Wochenende jeweils zwei Stunden vorher.

