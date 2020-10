Mülheim. Zum ersten Mal seit zehn Jahren schlägt der 1. BV Mülheim wieder mit seiner ersten Mannschaft in der 2. Liga auf. Zwei Heimspiele zum Auftakt.

Auf zu neuen Ufern heißt es an diesem Wochenende für das Badmintonteam des 1. BV Mülheim. Nach neun Jahren in der ersten Bundesliga schlägt der BVM nach seinem freiwilligen Rückzug nun nur noch in Liga zwei auf. Neuland ist diese Spielklasse allerdings keinesfalls.

Schließlich spielte der deutsche Rekordmeister in der vergangenen Saison noch mit seiner zweiten Mannschaft im Unterhaus. Und dieses Team – bestehend aus Katharina Altenbeck, Joyce Grimm, Pasquale Czeckay, Martin Kretzschmar, Jonathan Rathke und Christopher Skrzeba – bildet nun auch den Stamm der neuen „Ersten“. Ergänzt wird es durch den erstliga-erfahrenen und Olympiateilnehmer Dmytro Zavadsky sowie die jungen Neuzugänge Julia Meyer (15), Jarne Schlevoigt (16) und Aaron Sonnenschein (18).

Zwei Teams aus dem Norden sind zu Gast

Erster Gast in der umbenannten Westenergie-Sporthalle ist am Samstag, 15 Uhr, der Horner TV. Die Hamburger schlossen die abgebrochene Saison auf Rang acht ab. Zweiter Gegner ist am Sonntag, 15 Uhr der TSV Trittau II, der die letzte Spielzeit direkt vor dem BVM II auf dem fünften Rang beendete.

Kapitän Jonathan Rathke ist vor dem Saisonstart zuversichtlich, weiß aber auch: „Die Mischung zwischen den erfahrenen und alteingesessenen sowie den jungen und hoch motivierten Spielern birgt Chancen und Risiken.“ Viele Doppelpaarungen werden beim BVM neu zusammengesetzt und müssen sich erst einmal aufeinander abstimmen.

