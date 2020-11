Badminton: Drei Jugend-Titelkämpfe in Mülheim sind abgesagt

Nachdem das Präsidium des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie bereits drei nationale Titelkämpfe, die in den Monaten März bis Mai unter der Regie des DBV hätten stattfinden sollen, abgesagt hatte, beschloss das Führungsgremium des olympischen Spitzenverbandes nun, auch die für Ende November geplanten Deutschen Meisterschaften 2020 in den Altersklassen U13 beziehungsweise U15, U17 und U19 nicht auszutragen – zumindest nicht zum jeweils vorgesehenen Zeitpunkt.

Sport in Mülheim - Hier für den Newsletter anmelden! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Deutschen Meisterschaften der Unter-13-Jährigen sollten am Wochenende 21./22. November in Oststeinbek (Schleswig-Holstein) durchgeführt werden, die Titelkämpfe der leistungsstärksten Badmintonasse in den Altersklassen U15, U17 und U19 am Wochenende 28./29. November in Mülheim an der Ruhr. „Aufgrund der aktuellen Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bis zunächst Ende November sind die Absagen der beiden Deutschen Meisterschaften unstreitig und unumgänglich“, erläuterte DBV-Präsident Thomas Born den Beschluss.

Badminton: Nachholtermine sind möglich

Während die drei nationalen Championate, die für die erste Jahreshälfte angesetzt waren und seinerzeit ausfallen mussten (Deutsche Juniorenmeisterschaften in Bonn, Deutsche Mannschaftsmeisterschaften U19 und U15 in Mülheim an der Ruhr und Deutsche Altersklassenmeisterschaften in Rinteln), keinesfalls zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden werden, hielt sich das Präsidium offen, die DM U13 2020 und/oder die DM U15, U17 und U19 2020 im Frühjahr 2021 nachzuholen. Wesentliche Voraussetzung dafür wäre, dass die Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dies zulässt.

Das German Masters U11 2020 hingegen wurde seitens des zuständigen Ausschusses im DBV – des Ausschusses für Jugend (AfJ) – Ende Oktober abgesagt. Die Austragung der Veranstaltung an einem späteren Datum ist nach Aussage der Verantwortlichen aus Termingründen ausgeschlossen. Die Durchführung des German Masters U11 2020 war für das Wochenende 5./6. Dezember in Bonn vorgesehen.

NEWSLETTER

[In unserem Lokalsport-Newsletter halten wir Sie nach jedem Wochenende auf dem Laufenden. Den Lokalsport-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Mülheim:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier

Weitere Nachrichten zum Thema Corona und Sport