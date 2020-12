„Da fällt mir sofort unser Entscheidungsspiel gegen den 1. FC Bocholt um den Aufstieg in die Niederrheinliga ein – mit der B-Jugend von Croatia Mülheim .

Das war zugleich mein letztes Spiel für Croatia, da mein Wechsel in den Seniorenbereich zum MFC 97 feststand und auch frühzeitig den Verantwortlichen bei Croatia mitgeteilt wurde.

Erste Mülheimer Mannschaft in der Niederrheinliga nach 25 Jahren

Vorweg gesagt, war das damals natürlich ein mega Geschenk der Mannschaft, wenn man so eine Verabschiedung bekommt: „Aufstieg in die B-Junioren-Niederrheinliga“, was in Mülheim zuletzt eine Mannschaft vor mehr als 25 Jahren geschafft hatte.

Das Besondere an diesem Spiel war, dass ich noch bis kurz vor dem Spiel mit Daniele Autieri, meinem damaligen (wie heutigen) Trainer-Kollegen, nicht einig war, wer in der Startelf sein sollte und wer nicht.

Diskussionen über die Aufstellung

Es gab zwei Spieler, bei denen wir uns nicht einig waren. Einer von uns beiden legte Wert auf Disziplin und Teamgeist Wert (das war ich) und einer legte auf die besonderen Fähigkeiten und die Einzelspielerstärke des Spielers wert .

So kam es das wir sogar noch kurz vor dem Spiel ziemlich gestresst waren und auf Distanz gegangen sind, da wir keine gemeinsame Einigung schaffen konnten. Letztendlich habe ich klein bei gegeben und gesagt: „Wir machen es so wie du es willst, weil du letztendlich diese Mannschaft weiter trainieren wirst und ich nicht mehr da sein werde.“ Einzige Voraussetzung sein bevorzugter Spieler und mein bevorzugter Spieler spielen beide von Anfang an.

Große Freude nach gelungene Aufstieg

Am Ende des Tages lagen wir uns dann aber alle in den Armen und waren überglücklich, dass wir es geschafft hatten und letztendlich waren beide Spieler maßgeblich daran beteiligt, dass wir das Spiel gewonnen hatten , einer mit einem Tor und der andere mit einem Assist.

Was sagt uns dieses Ereignis: Das eine gesunde Mischung dazu gehört und man durchaus auch mal nicht einer Meinung sein muss, denn dann kommen meistens am Ende die besten Ergebnisse dabei heraus!“

Hakan Katircioglu , Trainer des Landesligisten Mülheimer FC 97

Jeden Tag bis Weihnachten öffnet sich ein Törchen in unserem WAZ-Adventskalender, und aktuelle und ehemalige Sportler erzählen vom Spiel ihres Lebens.

