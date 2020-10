Mülheim. Für mindestens eineinhalb Wochen stehen die Fußballerinnen von Blau-Weiß Mintard nach dem Sieg im Topspiel an der Tabellenspitze der Landesliga.

Blau-Weiß Mintard hat sich wohl endgültig unter den Spitzenteams der Frauenfußball-Landesliga etabliert. Mit einem 2:1 (0:1)-Sieg im Topspiel beim SV Rosellen übernehmen die Mülheimerinnen zumindest vorerst die Tabellenführung.

Dabei sah es eine Stunde lang gar nicht danach aus. Die mit vier regionalliga-erfahrenen Spielerinnen angetretenen Neusserinnen waren bis dahin das bessere Team. Mintard hatte nur eine gefährliche Aktion in der 28. Minute.

Mehr Artikel zum Mülheimer Amateurfußball:

Auf den Außenpositionen unterliefen der DJK zu viele Fehlpässe, so dass sie immer wieder in den Rückwärtsgang gezwungen wurde. Das 1:0 durch Saskia Buschmann in der 31. Minute war nur die logische Konsequenz.

Rosellen verhinderte nach der Pause konsequent den Mintarder Spielaufbau, so dass es Blau-Weiß mit langen Bällen versuchen musste. Zum Erfolg kam der Aufsteiger dann aber nach einer Ecke. Elena Lazzarini köpfte die Hereingabe von Melissa Greding ein. Beide waren zur Pause eingewechselt worden.

Fünf Minuten später krönte Melissa Greding ihren Joker-Einsatz, indem sie einen hohen Ball über die herausgelaufenen Torhüterin Carina Schönewald ins Netz lupfte. „Wir haben das Spiel am Ende glücklich gewonnen“, meinte Trainer Torsten Eichholz.

______________________________________________________________________

Weitere Nachrichten zum Thema Corona und Sport

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier