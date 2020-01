BADMINTON Aufgalopp für den 1. BV Mülheim in Richtung Klassenerhalt

Mülheim. Die zweite Badminton-Mannschaft des 1. BV Mülheim kann dem Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga ein großes Stück näher kommen.

Die zweite Mannschaft des 1. BV Mülheim startet mit einem Auswärtsspiel ins neue Jahr. Am Sonntag, um 14 Uhr, geht es zum Tabellenvorletzten SG EBT Berlin. Mit einem Sieg in der Hauptstadt könnte die zweite Mülheimer Mannschaft den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen und dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher kommen.

Die Heimmannschaft setzt sich aus Altmeistern wie Robert Franke und neuen Spielern wie Tim Krämer zusammen. Bei den Damen stehen erfahrene Spielerinnen wie Anja Buchert und Kate Frost bereit. Der BVM setzt auch in diesem Spiel weiterhin auf sein bisheriges Spieleraufgebot. Geht es nach der BVM-Reserve, wird der 5:2-Hinspielerfolg in Berlin wiederholt.

In den Ferien gemeinsam trainiert

Teamkapitän Jonathan Rathke äußert sich im Hinblick auf die kommenden Spiele: „Wir wollen direkt einen guten Start ins neue Jahr hinlegen. Wir haben in den Ferien oft gemeinsam trainiert und wollen alle noch mehr.“