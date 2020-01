Mülheim/Essen. Der Mülheimer Mats Moraing, der in Essen für den TC Bredeney aufschlägt, gehört beim ATP-Cup in Australien zum deutschen Kader von Boris Becker.

ATP-Cup: Mülheimer ist der Ersatzmann von Alexander Zverev

Am frühen Freitagmorgen, 7.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, steigt das deutsche Tennis-Nationalteam mit Alexander Zverev an der Spitze und Boris Becker als Teamchef in das neu geschaffene Mannschaftsturnier um den ATP-Cup ein. Gegner in Brisbane ist die Auswahl des Gastgeberlandes Australien. Zum deutschen Aufgebot zählen neben Zverev noch Jan-Lennard Struff, die Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Andreas Mies sowie der für den TC Bredeney spielende Mülheimer Mats Moraing.

Laut Weltrangliste ist Mats Moraing die Nummer elf in Deutschland. „Das läuft wie bei einem normalen ATP-Turnier ab. Ich habe einfach dafür gemeldet und dann im November Bescheid bekommen, dass ich dabei bin“, sagt Moraing, Nummer 187 der Weltrangliste.

Boris Becker coacht das Team

Der 27-Jährige ergänzt: „Das ist einfach ‘ne coole Erfahrung, hier dabei zu sein. Meine Teamkollegen kenne ich ja fast alle recht gut. Mit Struffi habe ich in der Vorbereitung auf die neue Saison oft trainiert. Kevin und Andi kenne ich auch schon sehr lange. Und Boris hab ich vor drei Jahren zum ersten Mal getroffen.“

Die deutsche Tennis-Legende coacht das deutsche Nationalteam in Australien und führt auch die Trainingseinheiten durch. Moraing: „Beim Training macht sich Boris als Coach sehr gut. Für jeden Spieler hält er stets wertvolle Tipps parat.“

Gespielt wird in den australischen Städten Brisbane, Perth und Sydney. Jede Begegnung beginnt mit dem Duell der an Position zwei Nominierten. Dann stehen sich die Top-Spieler gegenüber. Anschließend folgt noch das Doppel.

Außer Roger Federer sind alle Stars dabei

Die besten deutschen Akteure sind beim ATP-Cup in „Down Under“ am Start. Dennoch wird es schwer, sich als Gruppenerster oder als einer der zwei besten Gruppenzweiten aus sechs Staffeln für das Viertelfinale zu qualifizieren. Schließlich heißen die weiteren Gegner in der Vorrunde Griechenland mit Stefanos Tsitsipas (Sonntag, 7.30 Uhr MEZ) und Kanada mit Denis Shapovalov (Dienstag, 0 Uhr). 24 Nationen gehen in Australien an den Start. Bis auf Superstar Roger Federer sind alle Weltklasse-Spieler dabei. Im deutschen Fernsehen kann das Turnier beim Bezahlsender Sky verfolgt werden.

Mats Moraing wird nur dann zum Einsatz kommen, wenn die gesetzten Asse Zverev und Struff nicht zur Verfügung stehen. Aber selbst wenn er nicht spielen sollte, ist allein das Training eine gute Vorbereitung für die kommenden Wochen mit der bald beginnenden Qualifikation für die Australian Open. Und es ist eben eine „coole Erfahrung“.