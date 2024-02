Mülheim. Die Handballerinnen des SV Heißen können gegen Borken wieder antreten und lange sieht es gut aus. Warum es wieder nicht zum Sieg reichte.

Die Landesliga-Handballerinnen des SV Heißen haben im Duell gegen den TV Borken II trotz knapper Personaldecke lange gut mitgehalten.

Am Ende war es dann aber doch eine deutliche Sache. Die Heißenerinnen unterlagen mit 21:31.

SV Heißen: Mehr Trainer als Spielerinnen auf der Bank

„Das Ergebnis ist dann doch etwas zu hoch ausgefallen“, sagt Helmut Konrad, eigentlich Jugendtrainer beim SVH. Er vertrat gemeinsam mit Ignac Kokas und Sarah Brügge den verhinderten Trainer Martin Abts. Damit saßen beim Heimspiel der Heißenerinnen mehr Betreuer als Spielerinnen auf der Bank.

Denn die mussten wieder einige Ausfälle verkraften, bekamen aber immerhin im Gegensatz zur Vorwoche immerhin eine schlagfähige Truppe zusammen. Denn die Partie gegen die HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg musste der Landesligist noch absagen. Es war schon das zweite Mal in dieser Saison.

Marchoud trifft bei ihrem Seniorinnen-Debüt doppelt

Gegen den TV Borken II hat sich der SVH aber auch wieder aus der Jugend Verstärkung holen müssen. So gab Meryem Marchoud am Wochenende ihr Senioren-Debüt. Die Linkshänderin konnte sich dabei gleich mit zwei Treffern von Rechtsaußen in die Torschützenliste eintragen. „Es war ein schönes Debüt von Meryem“, freue sich Konrad. Aber auch insgesamt gab es einige positive Aspekte, denn die erste Hälfte war durchaus auf Augenhöhe, zur Halbzeit trennten beide Teams nur drei Tore (13:16).

Sogar auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeberinnen Borken zunächst auf den Fersen. Nach 45 Minuten stand es ebenfalls nur 22:19 für den Turnverein. Dann aber ließen bei den Mülheimerinnen zusehends die Kräfte nach. Sie machten zu viele technische Fehler und es den Gegnerinnen dadurch einfach, sich weiter abzusetzen, am Ende auf zehn Tore (21:31). „Unter den Umständen waren wir über weite Teile mit der Leistung zufrieden“, sagt Konrad.

Der SVH hat noch sieben Spiele in dieser Saison und bislang noch keines gewonnen. Dass noch etwas Zählbares dazukommt, scheint immer unwahrscheinlicher. Zumal die Borkener Reserve auch zu den schwächeren Teams der Staffel gehört, sie stehen nur zwei Plätze vor den Heißenerinnen.

SV Heißen – TV Borken II 21:31 (13:16)

SVH: Hermens – T. Konrad (7), Fricke (2), Marchoud (2), Vetter (3/1), M. Konrad (1), Westermann, Küsters (4), Schlinkert (2)

