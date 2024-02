Mülheim. Nach einer turbulenten Woche zeigte der Mülheimer SV 07 eine gute Reaktion und gewann die Auswärtspartie beim SuS Haarzopf.

Unverhofft kommt oft: Noch vor wenigen Tagen hätte Dirk Roenz nicht im Traum daran gedacht, noch einmal als Trainer des Mülheimer SV 07 in der Bezirksliga an der Seitenlinie zu stehen. Doch nach der vorzeitigen Trennung von Kim Rolinger stellte sich Mülheims Fußball-Idol in den Dienst des Vereins. Und das erfolgreich. Beim SuS Haarzopf gewannen die „Nullsiebener“ durch ein Tor von Marvin Ellmann mit 1:0 (1:0).