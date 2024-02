Mülheim. Er ist wieder da: Nach der Trennung im November sitzt Ahmet Inal heute wieder auf der Bank des Mülheimer FC 97. Wir tickern live.

Als sich Anfang November die Wege von Ahmet Inal und dem Mülheimer FC 97 trennten, hielten es wohl die allerwenigsten für möglich, dass der Trainer schon im Februar wieder auf der Bank des Oberliga-Aufsteigers sitzen würde. Genau das ist aber am heutigen Sonntag der Fall, wenn die Styrumer im heimischen Ruhrstadion ab 15.30 Uhr den SC Union Nettetal empfangen. Wir tickern diesmal live aus Styrum.

Es war durchaus ein Paukenschlag, als sich die Mülheimer unter der Woche nach nur sechs Meisterschaftsspielen von ihrem Trainer Engin Tuncay trennten und die Rolle rückwärts zu ihrem Aufstiegstrainer machten, der seinen bewährten Co-Trainer Benjamin Wingerter erneut mit nach Styrum bringt.

Mülheimer FC: Für den Tabellenletzten zählen nur drei Punkte

Das Duo beginnt gleich mit einem wichtigen Spiel, denn als Tabellenletzter zählen für den MFC am Sonntag nur drei Punkte. Zumal die Gäste aus Nettetal sich ihrerseits mit 23 Zählern in einem Bereich befinden, in dem sie sich noch nicht zu einhundert Prozent sicher sein können. Bei einer Niederlage würden sie wieder mit in den Abstiegssumpf gezogen.

Rückkehrer Inal nahm am Donnerstag auch gleich seine alte und neue Mannschaft in die Pflicht. „Jetzt zählt es nicht mehr ob der Trainer ist oder der. Die Mannschaft muss zeigen, dass der Aufstieg nicht umsonst war.

