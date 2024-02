Mülheim. Verena Meisl hat Silber bei den Deutschen Hallenmeisterschaften gewonnen. Welche Ziele sie sich nun für die Freiluft-Saison gesteckt hat.

„An Medaillen gemessen ist das mein bisher größter Erfolg“, sagt die Mülheimerin Verena Meisl, die am vergangenen Wochenende die Silbermedaille bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in der Halle über 1500 Meter gewonnen hat.

Die Mittelstreckenläuferin, die mittlerweile das Trikot des TV Wattenscheid 01 trägt, musste sich nur Gesa Krause geschlagen geben. Die 3000 Meter-Hindernis-Spezialistin feierte ihr Comeback nach einer Babypause und gewann auf der für sie ungewohnten Strecke.

Mülheimerin gibt das Tempo vor

Den Vorlauf am Samstag nutzte Meisl, um ins Wochenende zu kommen und qualifizierte sich als insgesamt drittschnellste für das Finale am Sonntag. „Mir tut es immer gut, wenn es ein zügiger Lauf ist, ich aber nicht an meine Grenzen gehen muss“, so Meisl. Im Rennen um die Medaillen wollte sie sich dann vorne einsortieren, um dem Gedränge zu entgehen.

Das klappte so gut, dass sie plötzlich vorneweg lief. „Damit fühle ich mich normalerweise nicht so sicher, aber ich bin dann mein Wohlfühltempo gelaufen“, so Meisl. Nach 400 und 800 Metern lag sie vorne, dann zog Linda Wrede das Tempo an. „Dadurch ist fast noch mehr Geschubse entstanden.“ Es erwischte eine ihrer Hauptkonkurrentinnen, Nele Weßel, die stürzte und am Ende knapp Vierte wurde.

Meisl läuft ein taktisch kluges Rennen

„Es gab viele Positionskämpfe, ich konnte mich aber gut einsortieren und bin als Vierte in die letzte Runde gegangen“, so Meisl. Auf der abschließenden 400 Metern schob sie sich dann noch auf den zweiten Platz vor, ließ ihre Dauerkonkurrentin Vera Coutellier um eine Hundertstelsekunde hinter sich und musste sich in 4:24,53 nur Gesa Krause (4:24,31) geschlagen geben.

Verena Meisl, Gesa Krause und Vera Coutellier (v.l.) bei der Siegerehrung. © IMAGO/Roman Möbius | IMAGO/Roman Moebius

„Es ist schön, gegen so jemanden wie Gesa laufen zu dürfen“, so Meisl über die zweifache Europameisterin über 3000 Meter Hindernis, die schon zwei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen hat.

Verena Meisl möchte ihre persönliche Bestleistung steigern

Für Meisl geht es nun in Richtung Freiluftsaison, für die sie sich zwei Ziele gesetzt hat. „Ich möchte in Richtung 4:10,00 Minuten laufen“, so Meisl, deren aktuelle persönliche Bestleistung bei 4:13,28 liegt. Außerdem will die 22-Jährige, die in diesem Jahr nicht mehr in der Jugend starten darf, bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig endlich auch unter freiem Himmel auf das Podest laufen. „Ich bin jetzt vier Mal Vierte geworden, da möchte ich mich verbessern“, sagt Meisl.

Die Olympischen Spiele sind dagegen noch kein Thema. „Die Qualifikationskritierien sind für mich noch sehr hart“, so Meisl, die aber zugibt: „Olympia ist ein Traum von jedem Sportler.“ Und Los Angeles ist ja auch eine schöne Stadt.

