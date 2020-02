Arnd Popiecz kehrt zum SV Heißen zurück – allerdings diesmal nicht als Trainer sondern als Leiter der Frauenfußballabteilung. Er beerbt seinen langjährigen Vorgänger Bernd Ostermann, der ihn selbst zweimal als Trainer nach Mülheim geholt hatte.

Berufliche und familiäre Veränderungen ließen bei Ostermann den Entschluss reifen, den Platz in der sportlichen Leitung zu räumen. „Eigentlich ist es nicht meine Sache, mittendrin aufzuhören“, sagt Ostermann. Nach 18 Jahren im Mädchen- und Frauenfußball sah er aber die Zeit gekommen. „Ich habe Einiges mitmachen und mitformen dürfen“, sagte Ostermann zum Abschied.

Zwölf Jahre in der Niederrheinliga

„Man kann Bernd für seine Arbeit der langjährigen Vergangenheit nicht genug danken. Ohne ihn wäre Vieles heute nicht so, wie es ist – zum Beispiel nunmehr bereits zwölf Jahre Niederrheinliga der ersten Damen. Auch das finanzielle Umfeld hinterlässt Bernd auf einem bisherigen Rekordhoch – das verdient höchste Wertschätzung“ sagt der neue Abteilungsleiter Arnd Popiecz.

Er bringt seinen früheren Assistenten Julian Hahn mit. „Ich denke, wir können hier noch einiges bewegen. Jeder kann seine Stärke einsetzen, damit uns mit möglichst viel Energie auch viel gelingt. Vielleicht expandiert das Gespann auch noch,um möglichst optimale Kraft zur Verfügung zu stellen.“, so Popiecz.

Erste Mannschaft spielt um den Klassenerhalt

Profitieren soll zunächst im Wesentlichen der Niederrheinligakader, der aktuell um die Sicherung der Klasse spielt. Hier soll möglichst nachhaltig an der Zusammenstellung gearbeitet werden Trainer bleibt Tobias Holz, der mit seiner Mannschaft am Sonntag, 15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen die DJK Tusa 06 Düsseldorf wieder in das Geschehen der Niederrheinliga einsteigt. Düsseldorf hat sechs Punkte mehr als der SV Heißen auf seinem Konto.