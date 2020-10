Mit drei Treffern war Argjent Emrula am Samstagabend im Bezirksliga-Derby gegen den SV Rot-Weiß Mülheim der entscheidende Mann im Trikot des Mülheimer SV 07. Nach zwei schwierigen Spielen war der Dreierpack eine Befreiung – und ein bisschen auch eine Genugtuung.

„Letzte Woche hatte ich einen Todesfall, habe schlecht trainiert und saß auf der Bank“, erzählte der Offensivmann des MSV nach dem Derby. Einer seiner Torjubel hatte damit zu tun.

„Die haben mir zu viel gequasselt da draußen“

Bei einem seiner drei Treffer hielt sich der 20-Jährige die Ohren zu. „Im Spiel gegen Heisingen habe ich einen Lupfer verhauen und Einige haben mir die Schuld gegeben, dass wir nicht gewonnen haben“, so Emrula über das 0:0 beim HSV. Den Fehler hat er am Samstag dreifach wiedergutgemacht. „Die haben mir wieder zu viel gequasselt da draußen, deswegen habe ich mir die Ohren zugehalten“, konnte der Matchwinner am Ende drüber lachen.

Dass das Derby am Ende so klar zu Gunsten des Spielvereins ausgehen würde, war nach den vergangenen Spielen nicht unbedingt zu erwarten. „Wir hätten auch ein 1:0 unterschrieben“, sagte Argjent Emrula. „Aber heute haben wir sie im Griff gehabt“, so der 20-Jährige über den Klub, bei dem er einst das Fußballspielen erlernt hat.

Schon vier Tore in Derbys gegen Rot-Weiß Mülheim

Über die SG Schönebeck, Wattenscheid 09, Bayer Uerdingen und den FSV Duisburg kam der Offensivspieler im vergangenen Jahr zum Waldschlösschen. In 15 Spielen traf er zweimal – darunter einmal zum 2:1-Sieg beim SV Rot-Weiß unter Flutlicht. Diese Spiele liegen ihm offenbar. „Ja, die Jungs haben mich heiß gemacht“, grinste der Mann des Tages hinterher. Seine Torquote aus der vergangenen Saison hat er nun schon verdoppelt.

______________________________________________________________________

Mehr Artikel zum Mülheimer Amateurfußball:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier