Mülheim. Speldorfs Ex-Kapitän André Panz wechselt innerhalb Mülheims und schließt sich dem MSV 07 an. Der Bezirksligist holt noch einen weiteren Neuen.

Nach der Trennung vom VfB Speldorf hatten sich in kürzester Zeit mehrere Vereine beim früheren Kapitän André Panz gemeldet. Nun hat sich der 31-Jährige entschieden – und wechselt innerhalb der Mülheimer Stadtgrenzen.

Ab der Rückrunde läuft der Linksverteidiger für den Bezirksligisten Mülheimer SV 07 auf. Das gab dessen sportlicher Leiter Christian Reck am Freitag bekannt. „Wir hatten uns ein bisschen über seine Trennung in Speldorf gewundert und dann sofort Kontakt aufgenommen“, erklärte Reck. Mit seiner Erfahrung soll Panz dem Spielverein in der Rückrunde weiterhelfen, zumal Sommer-Neuzugang Ruben Nipken wegen einer Adduktorenverletzung aller Voraussicht nach noch lange ausfallen wird.

Auch Mohammed Mharchi kommt zum Waldschlösschen

Neben Panz verpflichtete der MSV einen weiteren Mülheimer: Vom SV Heißen kommt Mohammed Mharchi. Der ebenfalls 31-Jährige spielte in Mülheim schon für den VfB Speldorf, den 1. FC Mülheim und eben Heißen. Für den A-Ligisten bestritt er in der Hinrunde zwölf Partien und erzielte dabei einen Treffer. Von der Innenverteidigung bis zum defensiven Mittelfeld ist Mharchi flexibel einsetzbar.

Nach dem Ausscheiden bei der Hallenstadtmeisterschaft konzentrieren sich die „07er“ nun voll auf die Rückrunde. Bei nur noch einem Punkt Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz (den Viktoria Buchholz aber noch auf vier erhöhen kann), ist der MSV unter seinem neuen Trainer Dimitri Steininger wieder voll im Geschäft im Rennen um den Landesliga-Aufstieg.