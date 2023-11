Alle Infos zum Rennbahn Crosslauf am Mülheimer Raffelberg

Start frei am Mülheimer Raffelberg. Am 25. November findet der Rennbahn-Crosslauf wieder statt.

Mülheim. Der Rennbahncrosslauf hat in Mülheim schon Tradition. Am 25. November ist es wieder so weit. Alle Infos rund um die Schlammschacht am Raffelberg.

Es wird wieder schlammig. Am Samstag, 25. November, werden anstatt der Pferde die Läufer auf der Rennbahn am Mülheimer Raffelberg losgelassen.

Marathon & Triathlon Mülheim veranstaltet zum 19. Mal den Rennbahn Crosslauf – schon Kinder ab sechs Jahren können mitlaufen, die Medaillen sind essbar. Alle Informationen rund um den Lauf gibt es hier.

Anmeldung

Das Wettkampfbüro öffnet um 9.30 Uhr, dann sind auch noch Nachmeldungen möglich. Bisher haben sich rund 325 Läuferinnen und Läufer in allen Altersklassen und in den Staffeln gemeldet – so viele wie noch nie. „Wir sind auf alles vorbereitet. Es können Busse und Karawanen kommen“, rührt der 1. Vorsitzende des Vereins, Jörg Neuheuser, aber weiter kräftig die Werbetrommel. Wer sich im Vorfeld noch anmelden möchte, kann da unter rennbahncrosslauf.de machen.

Welche Läufe gibt es?

10.30 Uhr: 400 Meter-Bambinilauf Kinder (6-10 Jahre)

400 Meter-Bambinilauf Kinder (6-10 Jahre) 10.45 Uhr: 1.000 Meter-Lauf Kinder (8-13 Jahre)

1.000 Meter-Lauf Kinder (8-13 Jahre) 11.00 Uhr: 2.000 Meter-Lauf Jugendliche (16-19 Jahre)

2.000 Meter-Lauf Jugendliche (16-19 Jahre) 1 1.30 Uhr: 4.100 Meter-Jedermann-Crosslauf Männer, Frauen u. Altersklassen M/W 20-80

4.100 Meter-Jedermann-Crosslauf Männer, Frauen u. Altersklassen M/W 20-80 12.00 Uhr: 8.200 Meter Hauptlauf Männer, Frauen u. Altersklassen M/W 20-80 4 x 2.000 Meter Staffellauf im Hauptlauf ab 14 Jahre; keine Klassen-/ Jahrgangswertung

Wo wird gelaufen?

Austragungsort ist die Pferderennbahn am Mülheimer Raffelberg. Die Laufstrecken führen über Rasenflächen sowie befestigte aber auch sandige Wege durch das Gelände der Galopprennbahn am Raffelberg. „Es ist eine Herausforderung, sich durch das unwegsame Gelände zu kämpfen und die Hindernisse zu überwinden. Und wenn man dann endlich die Ziellinie überquert hat, fühlt man sich wie ein echter Champion – selbst wenn man dabei wie ein Schwein im Dreck ausgesehen hat“, heißt es auf der Homepage der Veranstalter.

>>>Hier geht es zum Bericht aus dem Vorjahr<<<

Was gibt es zu gewinnen?

Dort, wo normalerweise um Preisgeld galoppiert wird, geht es diesmal um die begehrten Pumänner der Bäckerei Hemmerle. „Die sind im vergangenen Jahr super angekommen“, berichtet Jörg Neuheuser. Wichtig für die Organisatoren sind natürlich auch die zahlreichen Sponsoren, allen voran die MWB und die Sparkasse Mülheim. „Ohne unsere Partner wäre dieser Lauf nicht möglich.

Was gibt es sonst noch?

Unter der Haupttribüne, dort wo bei den Pferderennen gewettet wird, wird es wieder einen Second-Hand-Kleidermarkt geben, ein Ergometer mit Wattmesser wird dort ebenfalls aufgebaut. Natürlich ist auch für eine Stärkung nach dem Lauf gesorgt – mit selbst gebackenen Kuchen. „Es ist eine Veranstaltung von Sportlern für Sportler. Wir wollen alle gemeinsam Spaß haben“, so Jörg Neuheuser.

