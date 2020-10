Mülheim. In der Niederrheinliga feiern die Fußballerinnen des SV Heißen den zweiten Saisonsieg. Eine Spielerin sticht mit zwei Toren heraus.

Aufatmen beim SV Heißen: Die Mülheimer Fußballerinnen feierten am Sonntag den zweiten Saisonsieg. Eine starke Teamleistung führte zu einem 4:1 (2:1)-Heimerfolg über Borussia Bocholt II.

Die Vorzeichen waren ungewiss. Bocholts erste Mannschaft spielt in der zweiten Bundesliga und hatte an diesem Wochenende spielfrei. „Und dann stand auch noch der Trainer der ersten Mannschaft an der Linie“, befürchtete Heißens Coach Hasan Gören Schlimmes.

Doch seine Mannschaft belehrte ihn eines Besseren. Schon nach drei Minuten erzielte Alina Salmon das 1:0 für Heißen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich war es erneut Salmon, die für die Heißener Pausenführung sorgte. „Sie hatte sogar noch ein drittes Tor auf dem Fuß“, sagte Gören über die Spielerin des Spiels.

Nach einer knappen Stunde sorgte Kathrin Wittfeld für die Vorentscheidung, Zoe Meiser machte dann endgültig alles klar. „Wir haben befreit gespielt und endlich einmal alles umgesetzt“, freute sich ein zufriedener Trainer. Der Sieg war nie ernsthaft in Gefahr. „Wir haben schon lange keine vier Tore mehr geschossen“, schmunzelte Gören.

Niederrheinpokalspiel fällt aus

Eigentlich sollte es für seine Elf am kommenden Samstag im Niederrheinpokal bei Alemannia Pfalzdorf weitergehen. Die Partie wurde aber abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

