75 Fotos: Das Mülheimer-Sportwochenende in Bildern

Mülheim. Der Fußball rollt wieder, die Saison ist von der Kreisliga bis zur Oberliga gestartet. Das sind die besten Fotos vom Sport-Wochenende in Mülheim.

Die Amateurfußballer sind nun komplett in der neuen Spielzeit angekommen. Am Sonntag feierte der Mülheimer FC 97 sein Debüt in der Fußball Oberliga – und kassierte eine bittere Niederlage. Während in der Landesliga bereits der dritte Spieltag ausgetragen wurde, ging es in der Bezirksliga und der Kreisliga A erstmalig um Punkte.

Der HTC Uhlenhorst hat sein erstes Testspiel gegen den Gladbacher HTC bestritten – konnte allerdings nur über drei Viertel spielen. Dann machte das Unwetter den Feldhockey-Spielern einen Strich durch die Rechnung.

HSV Dümpten und SV Heißen testen

Und die Handballer? Der HSV Dümpten feierte am Wochenende Saisoneröffnung mit einem Testspiel gegen den TuS Lintorf, die Handballerinnen des SV Heißen testeten gegen die HSG Am Hallo aus Essen. Das alles festgehalten von unseren Fotografen.

Das Mülheimer Sport-Wochenende in Bildern Das Mülheimer Sport-Wochenende in Bildern Der HTC Uhlenhorst hat sein erstes Testspiel bestritten, in der Fußball-Oberliga rollt der Ball. Die Mülheimer Sport-Fotos vom Wochenende. Foto: Stefan Arend, Frank Oppitz und Christoph Wojtyczka

