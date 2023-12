6:0! HTC Uhlenhorst gelingt fulminanter Befreiungsschlag

Mülheim. Die Damen des HTC Uhlenhorst haben das erste Endspiel im Abstiegskampf gewonnen – und feiern zwei Dreifach-Torschützinnen.

Mit der Schlusssirene schob Maike Scheuer den Ball ins leere Krefelder-Tor. Es war ihr drittes Tor an diesem Sonntagmittag, drei weitere Treffer hatte bis dahin schon Claire Engel erzielt. Der 6:0 (2:0)-Heimsieg der Damen des HTC Uhlenhorst gegen den Crefelder HTC war ebenso wichtig wie verdient.

Schon am Tag zuvor bei Rot-Weiss Köln hatten die Mülheimerinnen eine über weite Strecken ordentliche Leistung gezeigt, fahrige sechs, sieben Minuten waren letztlich ausschlaggebend bei der 2:6 (0:1)-Auswärtsniederlage.

HTC Uhlenhorst braucht etwas Anlaufzeit

Während die Niederlage in Köln mit Blick auf die Tabelle nicht weiter schlimm war, galt gegen den bis dato ebenfalls noch punktlosen CHTC: verlieren verboten. Von Druck war auf Seiten der Uhlenhorsterinnen aber wenig zu spüren. Von Beginn an kontrollierten sie das Spiel, was zunächst noch fehlte war die Zielstrebigkeit im Abschluss.

Der Knoten platzte aber noch im ersten Viertel, als Maike Scheuer nach einem Pfostenschuss von Lynn Neuheuser goldrichtig stand und zum 1:0 abstaubte. An der Spielausrichtung der Krefelderinnen änderte das nichts. Die Gäste standen tief, ließen Uhlenhorst machen. Das vermeintliche 2:0 durch Katharina Becker wurde noch zurückgepfiffen, wenig später war es dann Claire Engel, die das Ergebnis nach oben schraubte.

HTC Uhlenhorst macht im dritten Viertel den Deckel drauf

Eine fünfminütige Überzahl rund um die Halbzeitpause blieb ungenutzt, im Verlauf des dritten Viertels war es aber erneut Engel, die mit zwei weiteren Toren für die Vorentscheidung sorgte. Auffällig: Immer dann, wenn die Uhlenhorsterinnen mit wenig Kontakten über die Außen spielten, wurde es im Kreis der CHTC-Damen gefährlich.

HTC Uhlenhorst - Crefelder HTC HTC Uhlenhorst - Crefelder HTC Spiel der Hallenhockey Bundesliga Frauen: HTC Uhlenhorst - Crefelder HTC Foto: Oliver Müller

„Sie haben uns viel Platz gelassen und dadurch hatten wir auch die Möglichkeit, etwas zu wagen“, sagte Dreifach-Torschützin Engel nach der Partie. Im Schlussviertel spielte Krefeld komplett ohne Torhüterin, trotzdem kontrollierten die Uhlenhorsterinnen das Geschehen. „Mir war wichtig, dass wir hinten sicher spielen und die Null halten“, erklärte HTCU-Trainer Phil Neuheuser, warum er nicht ebenfalls die Torhüterin vom Feld nahm, um eine Gleichzahl an Feldspielerinnen herzustellen.

HTC Uhlenhorst: Drei Punkte vor Weihnachten sind das Ziel

Seine Mannschaft setzte den Plan aber um, stand hinten stabil und machte durch Maike Scheuer, die zwei Mal ins verwaiste Tor traf, das halbe Dutzend voll. Der erste Sieg seit dem 3. Juni, als die HTCU-Damen gegen den TSV Mannheim im Play-down-Spiel den Klassenerhalt auf dem Feld perfekt machten.

„Die drei Punkte sind wichtig. Wir haben in Köln schon über weite Strecken gute Chancen gehabt, das war der richtige Schritt an diesem Wochenende“, so Neuheuser. Kommende Woche geht es noch zum Düsseldorfer HC und zum Bonner THV. „Einen Dreier wollen wir vor Weihnachten noch einfahren“, waren sich Claire Engel und ihr Trainer einig.

So haben sie gespielt

Rot-Weiss Köln – HTC Uhlenhorst 6:2 (1:0)

Tore: 1:0 Lonnes (20.), 2:0, 3:0 Prumbaum (35., 36.), 4:0 Krings (38.), 5:0 von Hülsen (43.), 5:1 Engel (45.), 5:2 Becker (48.), 6:2 von Hülsen (51.)

Grüne Karten: Mazkour / –

Schiedsrichter: D. Lindemann – H. Kiesewetter

HTC Uhlenhorst – Crefelder HTC 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Scheuer (8.), 2:0, 3:0, 4:0 Engel (21., 34., 41.), 5:0, 6:0 Scheuer (57., 60.)

Gelbe Karten: – / Stocks

Schiedsrichter: T. Hinsken – F. Ströder – C. Adler



HTCU-Wochenendaufgebot: Starck, Burmester – Becker, Birkner, Barth, Clococeanu, Schrafen, Scheuer, Heyltjes, Oschee, Sturm, Engel, Guyet.

