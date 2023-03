Ein Bild aus dem Vorjahr: Wieder werden Hunderte Radfahrerinnen und Radfahrer zur Ruhrtal-RTF in Mülheim erwartet.

42. Ruhrtal-RTF in Mülheim: Infos zur großen Radtourenfahrt

Mülheim. Zum 42. Mal steigt die Ruhrtal-RTF, der RTC Mülheim richtet sie an diesem Sonntag aus: Hier gibt es alle Informationen zur großen Radtourenfahrt.

An diesem Sonntag ist es wieder soweit: Der RTC Mülheim richtet seine Ruhrtal-RTF aus – zum 42. Mal. Der Klub lädt alle Radfahrerinnen und Radfahrer mit einem verkehrssicheren Rad zur Tour ein, Anmeldungen sind am Renntag selbst möglich (2. April). Teilnehmen kann jeder, der ein Rennrad, Tourenrad, Gravelbike, Mountainbike oder Pedelec besitzt.

Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr geht es am Berufskolleg Lehnerstraße los, der Kontrollschluss ist um 15 Uhr. Nach der Anmeldung am Startort fahren die Radler mit einer Rückennummer ihre Runde. Inhaber einer Breitensportlizenz zahlen 6 Euro, Freizeitfahrer 8 Euro, Jugendliche 4 Euro. An den Kontrollstellen gibt es Verpflegungsstände – kostenlos.

Ruhrtal-RTF in Mülheim: Diese Strecken werden befahren:

40er-Familienstrecke: Sie führt durch Waldgebiete nach Wittlaer und von der dortigen Kontrollstelle über Selbeck und Mintard zurück nach Mülheim-Saarn, so dass alle zum Schluss das Ruhrtal genießen können.

Sie führt durch Waldgebiete nach Wittlaer und von der dortigen Kontrollstelle über Selbeck und Mintard zurück nach Mülheim-Saarn, so dass alle zum Schluss das Ruhrtal genießen können. 70er-Tour: Die Extrarunde führt von Wittlaer auf die andere Rheinseite über Meerbusch nach Uerdingen mit landschaftlich schönen Eindrücken und kommt wieder an der Kontrollstelle in Wittlaer aus. Von dort wird der Rückweg, wie bei der 40er-Runde angetreten.

Die Extrarunde führt von Wittlaer auf die andere Rheinseite über Meerbusch nach Uerdingen mit landschaftlich schönen Eindrücken und kommt wieder an der Kontrollstelle in Wittlaer aus. Von dort wird der Rückweg, wie bei der 40er-Runde angetreten. 110er-Tour: Und für diejenigen, die es bergig mögen, empfiehlt sich im letzten Abschnitt ab Lintorf eine Schleife nach Ratingen, Mettmann-Metzkausen und Ratingen-Homberg. Diese Strecke ist jedoch nicht ausgeschildert, sondern kann für GPX oder Komoot von der Homepage des RTC Mülheim runtergeladen werden. Auf dieser Strecke sind über 800 Höhenmeter zu bewältigen.

Die 42. Ruhrtal-RTF des RTC Mülheim dürfte wieder Rennradfahrerinnen und -fahrer aus dem ganzen westlichen Nordrhein-Westfalen anziehen. Sportlich ambitionierte Radlerinnen und Radler haben die Möglichkeit, sich die 71-Kilometer- oder 111-Kilometer-Strecke für das Deutsche Radsportabzeichen am Informationsstand anerkennen zu lassen. Bis zu 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet der Klub.

