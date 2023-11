33 Fotos: Zwölf Westdeutsche-Titel für Mülheimer Talente

Mülheim. Der TSV Heimaterde hat die Westdeutschen Meisterschaften im Badminton ausgerichtet. Mit großem Erfolg für die drei heimischen Vereine.

Was für ein erfolgreiches Wochenende für den Nachwuchs der drei Mülheimer Badminton-Vereine bei den Westdeutschen Meisterschaften der Altersklassen U11 bis U19 vor heimischer Kulisse in der Westenergie-Sporthalle

Zwölf Titel, fünf Vizemeisterschaften und fünf Bronzeplatzierungen sammelten die Talente des 1. BV Mülheim, des VfB GW Mülheim und die des Ausrichters TSV Heimaterde Mülheim. Gewinner der innerstädtischen Konkurrenz war der 1. BV Mülheim mit sechs Gold, drei Silber und vier Bronzemedaillen. Der VfB Grün-Weiß (5/0/1) und der TSV (1/2/0) folgten im Mülheimer Ranking.

Großes Lob für die Ehrenamtlichen des TSV Heimaterde

Neben dem 1. BV Mülheim stellten der TV Refrath und der SC Union Lüdinghausen mit ebenfalls je sechs Meisterschaften das erfolgreichste Team. Herausragender Akteur war Cedric Pascher vom Osterather TV, der sich gleich drei Mal in der Altersklasse U15 in die Siegerlisten eintragen konnte.

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Auf 14 Feldern gleichzeitig spielen die Jugendlichen der Altersklassen U11-19 in der Westenergie-Halle ihre Besten aus. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Auf 14 Feldern gleichzeitig spielen die Jugendlichen der Altersklassen U11-19 in der Westenergie-Halle ihre Besten aus. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Susann Adamek vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Alexander Franzke vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Susann Adamek vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Alexander Franzke vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Susann Adamek vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Alexander Franzke vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Susann Adamek vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Alexander Franzke vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Susann Adamek vom 1. BV Mülheim Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Susann Adamek vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Alexander Franzke vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Auf 14 Feldern gleichzeitig spielen die Jugendlichen der Altersklassen U11-19 in der Westenergie-Halle ihre Besten aus. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Laura Brach vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Jannis Kampmeier vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Laura Brach vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Jannis Kampmeier vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Laura Brach vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Jannis Kampmeier vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Laura Brach vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Jannis Kampmeier vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Laura Brach vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Jannis Kampmeier vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Laura Brach vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Jannis Kampmeier vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Laura Brach vom 1. BV Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U13 mit Jannis Kampmeier vom BC Phoenix Hövelhof. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Auf 14 Feldern gleichzeitig spielen die Jugendlichen der Altersklassen U11-19 in der Westenergie-Halle ihre Besten aus. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Auf 14 Feldern gleichzeitig spielen die Jugendlichen der Altersklassen U11-19 in der Westenergie-Halle ihre Besten aus. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Amra Bourakkadi von Grün-Weiß Mülheim (vorne) im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U19 mit Justin Dang. Foto: Martin Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Amra Bourakkadi von Grün-Weiß Mülheim (vorne) im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U19 mit Justin Dang. Foto: Martin Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Marie Fein vom TSV Heimaterde Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U15 mit Cedric Pascher. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Auf 14 Feldern gleichzeitig spielen die Jugendlichen der Altersklassen U11-19 in der Westenergie-Halle ihre Besten aus. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Marie Fein vom TSV Heimaterde Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U15 mit Cedric Pascher. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Marie Fein vom TSV Heimaterde Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U15 mit Cedric Pascher. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Auf 14 Feldern gleichzeitig spielen die Jugendlichen der Altersklassen U11-19 in der Westenergie-Halle ihre Besten aus. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Marie Fein vom TSV Heimaterde Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U15 mit Cedric Pascher. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Marie Fein vom TSV Heimaterde Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U15 mit Cedric Pascher. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Marie Fein vom TSV Heimaterde Mülheim im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U15 mit Cedric Pascher. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Auf 14 Feldern gleichzeitig spielen die Jugendlichen der Altersklassen U11-19 in der Westenergie-Halle ihre Besten aus. Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Kalliope Hermel (l.) und Fynn Ohliger (beide TV Refrath) im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U17. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Lina Steffes und Tim Schmitz vom TV Refrath im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U17 Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Lina Steffes und Tim Schmitz vom TV Refrath im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U17 Foto: Martin Moeller

TSV Heimaterde richtet die Westfälischen Meisterschaften aus Lina Steffes und Tim Schmitz vom TV Refrath im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse U17 Foto: Martin Moeller

Unermüdlichen Einsatz bewies während der Meisterschaften auch wieder einmal mehr das eingespielte Orgateam des TSV um Ulrike Schmidt-Linde, Kerstin, Felix und Max Gumpert sowie in den vielen Tagen der Vorbereitungen Christian Schröder und Thomas Schneider. „Ein besonderer Dank geht ebenfalls an Pia Mölders in ihrer Funktion als Oberschiedsrichterin und den Coaches Steffi Sander, Bjarne Pfeil, Leon Kastenholz und Ralf Jäger“, hieß es von Veranstalterseite.

Weitere Berichte zum Badminton in Mülheim

Die Sieger im Überblick

Altersklasse U11 (nur Einzel)

JE: Jakob Fein (VfB GW Mülheim)

ME: Marina Maev (TV Refrath)

Altersklasse U13

JE: Jason Göker (1. BC Beuel)

ME: Leni Klara Bonnemann (1. BV Mülheim)

JD: Timo Reichel (1. BV Mülheim)/Sam Reff (PSV Gelsenk.-Buer)

MD: Clara Marcus (TV Refrath)/Sarah Müller (1. BC Beuel)

MX: Alexander Franzke (BC Phönix Hövelhof)/Susann Adamek (1. BV Mülheim)

Altersklasse U15

JE: Cedric Pascher (Osterather TV)

ME: Julika Block (Union Lüdinghausen)

JD: Cedric Pascher (Osterather TV)/Max Ruberg (Union Lüdinghausen)

MD: Dana Arnold (VfB GW Mülheim)/Julika Block (Union Lüdinghausen)

MX: Cedric Pascher (Osterather TV)/Marie Fein (TSV Heimaterde)

Altersklasse U17

JE: Leon Kaschura (Union Lüdinghausen)

ME: Yuliia Fomina (1. BV Mülheim)

JD: Linus Emmerich/Leon Kaschura (Union Lüdinghausen)

MD: Lisa Paula Bonnemann (1. BV Mülheim)/Kalliope Hermel (TV Refrath)

MX: Linus Emmerich (Union Lüdinghausen)/Maike Iffland (TV Refrath)

Altersklasse U19

HE: Julian Strack (1. BV Mülheim)

DE: Gloria Poluektov (VfB GW Mülheim)

HD: Justin Dang(STC BW Solingen)/Philipp Euler (TV Refrath)

DD: Amra Bourakkadi (VfB GW Mülheim)/Sophie Heidebrecht (TV Refrath)

MX: Justin Dang (STC BW Solingen)/Amra Bourakkadi (VfB GW Mülheim)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim