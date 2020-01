30 starke Minuten reichen dem VfR Saarn gegen Cronenberg

Unter dem Strich war es ein deutlicher Heimsieg des VfR Saarn. Mit 30:18 (13:11) setzte sich der Landesligist gegen den TV Cronenberg durch und gehört nach der Hinrunde zur erweiterten Spitzengruppe der Liga. Trainer Carsten Quass war nicht vollends zufrieden.

„Die letzten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren souverän, davor haben wir uns zu viele technische- und Abspielfehler erlaubt“, so der Saarner Übungsleiter.

Saarn läuft lange einem Rückstand hinterher

Auf der Anzeigetafel bedeutete das, dass die Hausherren erst in Minute 29 erstmalig in Führung gingen. Teilweise lagen sie sogar mit drei Treffern zurück. „Wir haben uns langsam rangearbeitet. Dann haben wir besser verteidigt und bei Cronenberg haben die Kräfte nachgelassen“, so Quass.

In der zweiten Halbzeit lief es dann wesentlich besser, auch wenn die Saarner noch zahlreiche Chancen liegen ließen, zogen sie schnell und deutlich davon. Nur noch sieben weitere Gegentore belegten die starke Defensivarbeit in den zweiten 30 Minuten.

Quass ist mit Saarner Hinrunde nur teilweise zufrieden

Mit der Hinrunde ist Quass nur bedingt zufrieden. „Wir hatten ein anderes Ziel und haben einige Spiele leichtfertig verschenkt. Die Einstellung war teilweise mangelhaft. In den letzten Spielen haben wir gezeigt, was möglich ist. In der Rückrunde greifen wir nochmal an“, so der Übungsleiter.

VfR Saarn – TV Cronenberg 30:18 (13:11)

VfR: L. Wortberg, Schneider – Krusenbaum (3), Cordes (6), Kilgast (5), Mailand (1), Benkert (2), Linssen (5), Krause, Kaiser (2), Neukirch (1/1), Rotthäuser (1), Humbeck (2/2).