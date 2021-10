3:1 beim DSV: Mülheimer FC 97 verdient sich ein Topspiel

Mülheim. Mülheimer FC 97 gewinnet beim Duisburger SV 1900 verdient mit 3:1 und empfängt am kommenden Sonntag als Zweiter den Spitzenreiter aus Steele.

Der Mülheimer FC 97 bleibt in der Fußball-Landesliga ganz oben dabei. Der Tabellenzweite gewann am Sonntagnachmittag beim Duisburger SV 1900 verdient mit 3:1 (2:0) und bleibt damit auch nach acht Spieltagen ungeschlagen. Am kommenden Sonntag kommt es im Ruhrstadion nun zum Spitzenspiel gegen den aktuellen Tabellenersten SpVgg Steele.

So richtig gerne hört Co-Trainer Daniele Autieri das Wort Spitzenspiel nach acht Runden noch nicht. „Für mich ist immer noch jeder Punkt einer für den Klassenerhalt“, sagt Autieri, der am Sonntag den in der Türkei weilenden Chefcoach Hakan Katircioglu vertrat.

Zu sehr herunterspielen will aber auch Autieri das bisher Geleistete nicht. „Wir sind jetzt seit acht Spielen ungeschlagen, damit sind wir natürlich mehr als zufrieden und gehen nächste Woche mit Selbstvertrauen in das Spiel.“

Am Sonntag legte seine Mannschaft einen perfekten Start hin. Durch Tore von Anil Yildirim und Delowan Nawzad führte der MFC an der Düsseldorfer Straße schon nach 23 Minuten mit 2:0. Nicht verschweigen wollte Autieri aber, dass sich auch die Duisburger zwei gute Chancen im ersten Durchgang herausspielten. Der 18-jährige Keeper Djamal Ehlert feierte aber ein gelungenes Landesliga-Debüt und hielt den Gästen bis zur Pause die Null fest. „Er hat wirklich zwei-, dreimal sehr gut gehalten“, lobte sein Coach.

Mülheimer FC gelingt perfekter Start in die zweite Halbzeit

Der zweite Durchgang begann dann perfekt aus Sicht der Mülheimer, denn keine zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Anil Yildirim auf 3:0. „Alle drei Tore waren wirklich super herausgespielt“, lobte Trainer Autieri.

Delowan Nawzad hatte per Kopf dann sogar die Riesenchance zum 4:0, traf aber nur die Latte. Stattdessen verkürzte Moreno Mandel nach einer knappen Stunde auf 1:3 aus Sicht der Duisburger. „Es ist klar, dass dann ein bisschen Nervosität reinkommt. Eine Weile waren wir wie ausgewechselt“, haderte Autieri hinterher.

Styrumer fangen sich in der letzten Viertelstunde wieder

Zu dem Zeitpunkt wusste er ja schon, dass es letztlich gut ausgegangen war. Denn in der letzten Viertelstunde fing sich seine Mannschaft wieder etwas und bekam wieder mehr Sicherheit in ihr Spiel. Mit einigen Konterchancen hätten die Mülheimer auch endgültig den Deckel auf die Partie machen können.

„Ich bin als Trainer sehr stolz auf meine Mannschaft, sie ist viel gelaufen und hat eine Menge geackert, der Sieg war auf jeden Fall verdient“, sagte Daniele Autieri zum Schluss.

Pokalspiel in Amern am Mittwochabend

Nun bekommen die Styrumer die Möglichkeit, aus eigener Kraft zumindest für eine Woche an die Tabellenspitze zu springen. Es wäre der Lohn für einen bisher überzeugenden Saisonstart der Mülheimer in ihrem zweiten Jahr in der Landesliga.

Zuvor wollen Katircioglu, Autieri und Co. aber gerne noch in die dritte Runde des Niederrheinpokalwettbewerbs einziehen. Dort gastieren sie am Mittwochabend um 20 Uhr bei den Vereinigten Sportfreunden (VSF) Amern in Schwalmtal. Die Gastgeber spielen ebenfalls in der Landesliga und belegen in der Gruppe zwei aktuell den sechsten Platz.

Namen & Daten zum Auswärtssieg des MFC 97

Tore: 0:1 Yildirim (9.), 0:2 Nawzad (23.), 0:3 Yildirim (47.), 1:3 Mandel (58.)

MFC: Ehlert – Ergin, S. Karabudak, Ihnacho, Maluze – Garcia (83. Atik), Isik (90. Cekic), Ömür (61. C. Karabudak), Demirdere (72. Sahebzada) – Nawzad (64. Zuberovski), Yildirim

