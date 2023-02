27 Fotos: Benefizspiel in Mülheim vor über 500 Zuschauern

Benefizspiel für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Benefizspiel zwischen dem 1. FC Mülheim (rotes Trikot) und Mülheimer FC 97 (weisses Trikot) für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien am Montag den 20. Februar 2023 auf der Sportanlage Moritzstraße in Mülheim Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

