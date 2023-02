Die beiden Feldhockey-Weltmeister Lukas Windfeder (l.) und Moritz Ludwig halten am Freitag, 03.02.2023, vor rund 300 begeisterten Vereinsmitgliedern und - freunden, die zu ihrem Empfang auf die Anlage ihres Vereins HTC Uhlenhorst in Mülheim an der Ruhr gekommen sind, den WM-Pokal. Foto: Martin Möller /Funke Foto Services