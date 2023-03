23 Fotos: German-Open-Aus für deutsche Hoffnungen

Mülheim. Erst schied das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau aus, dann Yvonne Li. Sie haderte bei ihrer Niederlage auch mit den Unparteiischen.

Bei den Yonex German Open ist das mit großen Erwartungen ins Turnier gestartete gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau im Achtelfinale ausgeschieden.

Gegen Po-Hsuan Yang und Fang Ling Hu unterlagen sie mit 13:21 und 18:21 und verpassten damit das gesteckte Ziel, am Freitag noch dabei zu sein.

Yonex German Open: Yvonne Li verliert glatt in zwei Sätzen

Ebenfalls ausgeschieden ist die deutsche Meisterin Yvonne Li, die gegen die an Position fünf gesetzte Chinesin Zhi Yi Wang in zwei Sätzen mit 12:21, 16:21 das Nachsehen hatte. „Wenn ich die Intensität hochhalten konnte, war es ein offenes Spiel. Aber das habe ich immer nur vier, fünf Ballwechsel in Folge geschafft. Dann wurde ich wieder ungeduldig“, sagte Li und musste feststellen: „Am Ende war sie qualitativ einfach besser.“

Weitere Berichte rund um die Yonex German Open in Mülheim

Gerade zu Beginn des zweiten Satzes sah es so aus, als würde Li das Ruder noch einmal herumreißen können. Sie lag, unterstützt von der guten Kulisse, zwischenzeitlich in Führung. Wang ließ sich aber nicht abschütteln, hinzu kamen Fehlentscheidungen der Linienrichterin, die gleich drei Mal einen von der Chinesin ins ausgespielten Ball gut gab. „Die Fehlentscheidungen helfen mir dann nicht, ein Spiel zu gewinnen“, kommentiere Li.

Keine Chance gegen die Topgesetzten Japanerinnen Nami Matsuyama und Chiharu Shida hatte das Damendoppel Stine Küspert/Emma Moszczinsky. Nach einem 12:21, 16:21 stand das Aus.

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck / NRZ

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

Samstag ist ausverkauft – Karten für Freitag und Sonntag noch erhältlich

Für sie geht es in der kommenden Woche bei den All-England-Championships in Birmingham weiter, in Mülheim wird noch bis Sonntag um die Titel gespielt.

Am Freitag beginnen die Viertelfinalpartien in allen Konkurrenzen um 15 Uhr, Einlass in die Westenergie-Sporthalle ist um 14 Uhr. Samstag und Sonntag wird dann jeweils ab 12 Uhr gespielt, Einlass ist jeweils um 10 Uhr. Für Freitag und Sonntag gibt es noch Karten, der Samstag ist nahezu ausverkauft.

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Badminton Yonex German Open 2023 Mülheim / 2. TagAm Mittwoch, 8.3.2023, wurden in der Westenergie-Sporthalle in Mülheim an der Ruhr die offenen deutschen Meisterschaften im Badminton fortgesetzt.Hier Kento Momota (Japan)Foto: Johannes Kruck Foto: Johannes Kruck / NRZ

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim 47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck / NRZ

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim