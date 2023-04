170 Teilnehmer: RTC Mülheim radelt in die neue Saison

Mülheim. Die 42. Rad-Touristik-Fahrt des RTC Mülheim war mit 170 Teilnehmern ein Erfolg. Was der Verein in diesem Jahr noch alles vor hat.

Mit einer roten Fahne gab Manfred Krister das Startsignal zur 42. Rad-Touristik-Fahrt des RTC Mülheim. 170 Radfahrerinnen und Radfahrer machten sich trotz winterlicher Temperaturen vom Berufskollege an der Lehnerstraße auf den Weg – rund 50 Rennradfahrerinnen und -fahrer nahmen gar die 111 Kilometer bis nach Ratingen auf sich.

Die RTF war die erste Veranstaltung des Mülheimer Vereins in diesem Jahr.

RTC Mülheim freut sich über steigende Mitgliederzahlen

Die Corona-Pandemie hat der RTC Mülheim abgeschüttelt. Der Verein ist im vergangenen Jahr gewachsen, hat mittlerweile 84 Mitglieder, die meisten davon treten regelmäßig in die Pedale. „Wir sind sehr gut aufgestellt, haben vor allem Rennradfahrer hinzugekommen“, sagt Manfred Krister, Vorsitzender des Vereins.

Die steigen jeden Dienstag aufs Rad, gut trainierte Rennradler fahren dann noch bis zu 100 Kilometer, wer neu dabei ist, kann auf die kürzere Runde gehen, die mit einem Schnitt von maximal 25 Kilometer pro Stunde absolviert wird. Aber auch für Trekkingradfahrer hat der RTC ein breites Angebot. An jedem Samstag geht es um 10 Uhr los, dann stehen Touren ins Umland an. Schon am kommenden Mittwoch (12. April) steht auch die erste der beliebten Mittwochsradtouren an.

Mittwochstour verspricht interessante Routen

Dort dürfen auch Nicht-Vereinsmitglieder teilnehmen. Start ist um 10 Uhr an der Harbecke Sporthalle, die erste Tour des Jahres führt nach Kaiserswerth. Gefahren wird in gemütlicher Geschwindigkeit, es gilt die Helmpflicht. Wer nicht im Verein ist, muss einen Beitrag in Höhe von drei Euro bezahlen. Die Touren finden im Rahmen des Programms „Bewegt älter werden“ statt.

„Mit Strecken von circa 70 Kilometern Länge über verkehrsfreie Bahntrassen, Waldwege oder verkehrsarme Straßen wird das Ruhrtal, der Niederrhein, das Bergische Land oder das Land an der Lippe erkundet“, verspricht Manfred Krister. Im Laufe des Jahres sind dabei auch vier längere Tagesfahrten über rund 120 Kilometer zum Kemnader Stausee, zur Wuppertaler Nordtrasse, zu den Krickenberger Seen und nach Lippramsdorf geplant.

Mülheimer nehmen an vielen Touren in der Region teil

Neben den eigenen Veranstaltungen nehmen die Aktiven des RTC Mülheim auch an vielen Touren befreundeter Vereine teil. In den vergangenen Monaten waren mehrere Radler bei der Winterbike-Trophy in Ostwestfalen dabei, schon am Osterwochenende steht die RTF in Waltrop an. „Einige werden erst mit dem Rad dorthin fahren und dann an der RTF teilnehmen“, so Krister.

Auch im Liegerad ging es von Mülheim aus auf die Radstrecke. Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

Auch beim Bundesradsporttreff des RSC Buer-Westerholt in Gelsenkirchen und bei einer RTF an Christi Himmelfahrt in Gütersloh werden die Mülheimer vertreten sein. Dort wird dann auch ein Rad-Marathon über 210 Kilometer auf dem Programm stehen.

Ehrenamtliche Helfer von großer Bedeutung

Diese Veranstaltungen sind für die Mülheimer aber nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig. „Wir können dann auch mit anderen Vereinen ins Gespräch kommen“, erklärt Manfred Krister. Dass die RTF in Mülheim ohne große Zwischenfälle über die Bühne gegangen ist freute ihn besonders. „Wir hatten keine Platten und es gab keine Unfälle“, sagt er.

Dass zudem 30 Vereinsmitglieder fleißig mitgeholfen haben, macht ihn stolz: „Bei so einer Veranstaltung muss der ganze Verein mithelfen. Da werden alle eingespannt“, so Krister.

Auch die Gäste aus anderen Vereinen, beispielsweise aus Aachen, Stadtlohn, Moers oder Lüttringhausen, waren zufrieden, freuten sich über die Mülheimer Gastfreundschaft. An den Verpflegungsstellen wurden die Sportlerinnen und Sportler ebenso versorgt wie im Ziel. „Bei schönerem Frühlingswetter wären sicher auch mehr Trekkingradfahrer mit ihren Familien dabei gewesen“, sagt Krister. Vielleicht klappt das dann bei der 43. Auflage im kommenden Jahr.

Weitere Infos zu den Touren- und Trainingszeiten unter www.rtc-muelheim.de oder 0208/766888.

