Fußball-Bezirksligist SV Rot-Weiß Mülheim beendet die Hinrunde mit der 14. Saisonniederlage. Beim SV Emmerich-Vrasselt setzte es für den Tabellenletzten ein 0:3 (0:2).

Trainer Gerhard Gayk musste aufgrund mehrere verletzter oder kranker Stammkräfte mit Sabri Qaso einen Spieler aus der zweiten Mannschaft aufbieten. „Er hat es gut gemacht, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du in der Kreisliga C spielst oder in der Bezirksliga“, betont Gayk.

Zwei Tore kurz vor und nach der Halbzeitpause

In der 26. Minute geriet seine Mannschaft dann mit 0:1 in Rückstand. Mit dem knappen Ergebnis hätte es auch in die Pause gehen können, wenn die Emmericher nicht noch kurz vor der Halbzeitpfiff auf 2:0 gestellt hätten. Kaum war das Spiel wieder angepfiffen, erhöhten die Gastgeber auf 3:0. Sämtliche Resthoffnung der Mülheimer war dahin.

„Der Gegner hat danach natürlich nur noch auf Konter gespielt und wir können froh sein, dass wir nicht noch ein viertes Gegentor kassiert haben“, so Gayk. An der Bruchstraße können die Planungen für die Kreisliga A beginnen.

SV Vrassel – RW Mülheim 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Cvetkovikj (26.), 0:2 Flietel (45.), 0:3 Konopatzki (47.)

RWM: Ibrahim – Okon, Christmann, Kathmann, Zimmermann – Masen, Schmitz – Spitzer (54. Avci), E. Wandel, Qaso – Cinar