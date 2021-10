1. FC Mülheim mischt plötzlich im Aufstiegsrennen mit

Der Dümptener Giovanni D'Amico (r.)setzt sich am Samstag, 01.08.2020, im Fußball-Testspiel Dümptener TV - SV Wanheim II auf der Sportanlage am Schildberg in Mülheim an der Ruhr durch. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Mülheim. Während der 1. FC Mülheim in einem offenen Schlagabtausch drei Punkte einfährt, lässt Spitzenreiter Duisburg 1900 II überraschend Punkte liegen.

Greift der 1. FC Mülheim jetzt ins Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga ein? Die Styrumer gewannen am Sonntag einen offenen Schlagabtausch gegen den FC Taxi Duisburg mit 6:4 (2:2).

Damit kletterten sie nicht nur auf Rang drei, sondern verkürzten den Rückstand auf Spitzenreiter Duisburg 1900 II, der überraschend in Wedau verlor, auf zwei Punkte.

Mülheimer holt einen 0:2-Rückstand auf – D’Amico mit Hattrick

Die Löwen holten am Ende der ersten Halbzeit in Person von Blerim Hysenlekaj einen 0:2-Rückstand auf. Nach der Pause erzielte Giovanni D’Amico einen Hattrick zum vermeintlich vorentscheidenden 5:2. Die Duisburger kamen aber noch einmal bis auf ein Tor heran, ehe Berkan Kiris in der Nachspielzeit mit dem 6:4 den Deckel auf die Partie machte.

Auf Rang fünf geklettert ist der SC Croatia durch einen 4:2 (2:0)-Erfolg beim SV Heißen. Valentin Markic (2), Miro Nottelmann und Justin Beß trafen, für Heißen waren Damon Bröhl und Anas Ben Lhaj erfolgreich. Croatia liegt nur einen Punkt hinter dem 1. FC, hat aber bereits ein Spiel mehr absolviert als die Top drei.

Raadt gewinnt das zweite Mülheimer Derby

Das zweite Lokalduell des Spieltags ging an den SV Raadt, der Fatihspor mit 3:1 (2:0) in die Schranken wies. Nach den Toren von René Kern und Kevin Hougardy verkürzte Dogan Celik in der 55. Minute, doch Eder Pires Brando machte alles klar.

Fatihspor bleibt Vorletzter vor Heißen und hinter dem Dümptener Turnverein, der daheim der Turnerschaft Rahm mit 2:3 (0:0) unterlag. Machikour Soule brachte den DTV in Führung, doch Rahm machte daraus ein 3:1. In der Schlussphase reichte es nur noch zum Anschlusstor durch Fabian Fricke.

Einen Punkt ergatterte der Mülheimer FC 97 II beim 1:1 (1:0) gegen die TuS Mündelheim. Samet Ucar brachte die MFC-Reserve in Minute 37 in Führung, kassierte aber in der 56. Minute den Ausgleich.

