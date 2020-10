Mülheim. Zwei Berliner Teams stellten sich am Wochenende in Mülheim vor – beide kassierten beim 1. BV Mülheim eine Niederlage. Die klettern in der Liga.

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem Badminton-Zweitliga-Team des 1. BV Mülheim. Sie gewannen gleich beide Heimspiele und konnten damit vier Punkte auf ihrem Konto gutschreiben.

Gegen den SV Berliner Brauereien lagen die Mülheimer am Ende 5:2 vorne, am Sonntag gab es ein etwas knapperes 4:3 gegen die SG EBT Berlin. Dabei mussten die Gastgeber am zweiten Tag gleich auf alle drei Youngster verzichten.

1. BV Mülheim dominiert von Beginn an

Am Samstag dominierten die Mülheimer von Beginn an und holten im ersten Herrendoppel sowie im ersten Damendoppel gleich zwei Punkte . Wobei sich Aaron Sonnenschein und Christopher Skrzeba in ihren drei Sätzen deutlich leichter taten als Joyce Grimm und Julia Meyer, die fünf Sätze bis zum Sieg benötigen.

Nach dem dritten Spiel des Tages wurde es zumindest kurzzeitig spannend, denn Pasquale Czeckay und Martin Kretzschmar waren im zweiten Herrendoppel ihren Berliner Kontrahenten, Saruul Shafiq und Philipp Salow, deutlich unterlegen und gingen mit einer Niederlage in drei Sätzen aus der Partie. Aber davon ließen sich die Hausherren nicht aus der Bahn bringen, denn im Anschluss gewannen sowohl Youngster Aaaron Sonnenschein als auch Katarina Altenbeck ihre Einzel, so dass klar war, dass die Punkte in Mülheim bleiben.

Drei Mülheimer fahren zur Junioren EM

In etwas anderer Konstellation starteten der 1. BVM dann am Sonntag gegen das andere Berliner Team. Denn der Mülheimer Verein hat mit Aaron Sonnenschein, Jarne Schlevoigt und Julia Meyer gleich drei seiner Talente zu Jugend-Europameisterschaft nach Finnland geschickt, die ihnen gegen die SG EBT Berlin fehlten.

Joyce Grimm (l.) und Julia Meyer gewannen am Samstag im Damendoppel. Danach ging es für Meyer zur Junioren EM nach Finnland. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Davon unbeeindruckt spielten die Gastgeber erneut stark auf und lagen nach den ersten beiden Doppeln mit 2:0 vorne. Federn ließen die Mülheimer dagegen erneut im zweiten Herrendoppel, das am Sonntag Christopher Skrzeba und Art Geisen, der normalerweise für die vierte Mannschaft des 1. BV an den Start geht, bestritten. „Die beiden haben das trotzdem gut gemacht, da wäre auch ein Punkt drin gewesen“, war Katharina Altenbeck dennoch zufrieden. Als Skrzeba dann aber auch im Einzel seinem Gegenüber Adam McAllister den Vortritt lassen musste, hätte die Partie noch einmal zugunsten der Gäste, die ohne ihre Leistungsträger Marc Zwiebler und Philip Illum Klindt angetreten waren, kippen können.

Nach dem Dameneinzel und dem Mixed steht der Sieg fest

Aber erneut war auf Altenbeck verlass. Sie legte mit ihrem Dreisatzsieg gegen Kate Frost im Dameneinzel den Grundstein für den späteren Erfolg. Martin Kretzschmar und Joyce Grimm machten dann gegen Robert Franke und Lisa Baumgärtner in fünf Sätzen den Deckel drauf, so dass die Niederlage von Czeckay im letzten Spiel des Wochenendes schon keine Rolle mehr spielte.

„Wir sind sehr stolz, dass wir so aus dem Wochenende gehen“, sagte Altenbeck. Mit dem doppelten Punktgewinn hat das Team des 1. BV Mülheim auch in der Tabelle einen Sprung gemacht und sich auf Platz drei hinter dem Spitzenduo TSV Trittau II und TV Refrath II eingefunden. Als nächstes treffen die Mülheimer am 8. November zu Hause auf Verfolger SG VfB/SC Peine.

So haben sie gespielt

1. BV Mülheim – SV Berliner Brauereien 5:2



HD1: Sonnenschein/Skrzeba – Kaminski/Köhler 11:9, 12:10, 11:4

DD: Grimm/Meyer – Huang/Wolf 11:8, 13:15, 11:9, 12:10

HD2: Czeckay/Kretzschmar – Shafiq/Salow 8:11, 10:12, 8:11

HE1: Aaron Sonneschein – Saruul Shafiq 11:6, 11:13, 11:6, 11:6

DE: Katharina Altenbeck – Hongzi Huang 11:9, 11:8, 11:9

GD: Kretzschmar/Grimm – Salow/Wolf 11:4, 8:11, 7:11, 14:12, 11:6

HE2: Pasquale Czeckay – Florian Kaminski 8:11, 7:11, 11:6, 4:11

1. BV Mülheim – SG EBT Berlin 4:3



HD1: Czeckay/Kretzschmar – McAllister/Franke 11:7, 11:8, 10:12, 11:9

DD: Altenbeck/Grimm – Frost/Baumgärtner 14:12, 11:13, 11:4, 11:9

HD2: Skrzeba/Geisen – Karge/Krämer 6:11, 14:12, 7:11, 11:8, 5:11

HE1: Christopher Skrzeba – Adam McAllister 5:11, 7:11, 7:11

DE: Katharina Altenbeck – Kate Frost 11:7, 11:7, 11:8

GD: Kretzschmar/Grimm – Franke/Baumgärtner 7:11, 15:13, 8:11, 15:13, 11:6

HE2: Pasquale Czeckay – Francis Karge 11:2, 11:3, 7:11, 7:11, 12:14

