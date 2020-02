1. BV Mülheim verliert beim Comeback von Johanna Goliszewski

Die gute Nachricht aus Sicht des Badminton Bundesligisten 1. BV Mülheim hatte nichts mit dem Sport zu tun. Johanna Goliszewski feierte nach langer Verletzungspause am Sonntag gegen Union Lüdinghausen ihr Comeback. Die 2:5-Niederlage konnte sie nicht verhindern. Auch am Tag zuvor in Refrath unterlagen die Mülheimer mit diesem Ergebnis.

Noch kein Spiel konnte Johanna Goliszewski in dieser Saison bestreiten, krankheitsbedingt fehlte sie den Mülheimern. Am Samstag spielte sie dann erstmalig für die zweite Mannschaft und steuerte gemeinsam mit Katharina Altenbeck einen Punkt bei der 2:5-Niederlage gegen den BC Hohenlimburg bei.

Bundesliga-Comeback gegen die Deutschen Meister

Einen Tag später stand sie gemeinsam mit Lara Käpplein im Damendoppel den frisch gebackenen Deutschen Meisterinnen Yvonne Li und Linda Efler gegenüber. In drei Sätzen hatten die Mülheimerinnen das Nachsehen – das Ergebnis war diesmal aber nebensächlich.

Lüdinghausen war stark besetzt angetreten, stellte mit Josche Zurwonne und Jelle Maas ein starkes erstes Herrendoppel und mit Kai Schäfer ein ebenso starkes erstes Herreneinzel. Im Doppel kämpften sich Alexander Dunn und Tom Wolfenden zumindest bis in den fünften Satz – unterlagen dort dann aber mit 9:11.

Yvonne Li schwächelt nur zu Beginn

Im Herreneinzel hatten die Mülheimer darauf gehofft, dass Kai Schäfer nach seinem frühen Aus bei der Deutschen Meisterschaft angeschlagen anreisen würde – trotzdem gewann er in vier Sätzen gegen Dmytro Zavadsky. Und auch die Deutsche Einzelmeisterin Yvonne Li schwächelte nur zu Beginn, gewann dann in vier Sätzen gegen Mülheims Rachel Sugden.

Mülheim Drei Spiele stehen aus Drei Spiele hat der 1. BV Mülheim in der Bundesligasaison noch vor der Brust. 23. Februar steht das Auswärtsspiel bei Blau-Weiss an. Weiter geht es dann mit einem Heimspiel gegen den TSV 1906 Freystadt am 14. März, ehe die Saison einen Tag später mit einem weiteren Heimspiel gegen TSV Neuhausen-Nymphenburg endet.

Unter dem Strich stand also das 2:5 – welches Dmytro Zavadsky/Konstantin Abramov im zweiten Herrendoppel und Tom Wolfenden/Lara Käpplein im gemischten Doppel erspielten.

Refrath stark besetzt – Herrendoppel und Dameneinzel gehen an Mülheim

Zavadsky war auch tagszuvor im Doppel erfolgreich, gegen Refrath stand ihm Alexander Dunn zur Seite. Den zweiten Punkt holte Rachel Sugden im Dameneinzel. Und auch der TVR war stark besetzt, konnte unter anderem auf Chloe und Sam Magee sowie Kilasu Ostermeyer zurückgreifen.

So kämpften sich Wolfenden/Käpplein im gemischten Doppel zwar in den fünften Satz, gegen Magee/Magee hatten sie dort aber das Nachsehen. Und mehr als den einen Punkt in der Tabelle hätte dem 1. BVM ein 3:4 in der Endabrechnung auch nicht gebracht.

Drei Punkte auf den Relegationsplatz

Dadurch, dass der TSV Freystadt gegen den 1. BC Beuel gewinnen konnte, beträgt der Vorsprung der Mülheimer auf den Relegationsplatz nun noch drei Punkte. Der Rückstand auf Play-off-Platz sechs ist auf zwei Punkte angewachsen. Am 23. Februar geht es mit einem Auswärtsspiel bei Blau-Weiss Wittorf weiter.

TV Refrath – 1. BV Mülheim 5:2

HD1 : Völker/S. Magee – Wolfenden/Abramov 11:9, 11:7, 11:7

HD2: Nguyen/Schänzler – Zavadsky/Dunn 8:11, 7:11, 7:11

DD: C. Magee/Ostermeyer – Sugden/Käpplein 11:7, 11:8, 11:7

HE1: Nguyen – Zavadsky 11:9, 7:11, 11:5, 11:4

HE2: Schänzler – Dunn 11:6, 11:7, 11:6

DE: Spöri – Sugden 5:11, 11:4, 11:13, 9:11

GD: S. Magee/C. Magee – Wolfenden/Käpplein 8:11, 11:9, 12:10, 5:11, 11:7

1. BV Mülheim – Union Lüdinghausen 2:5

HD1: Dunn/Wolfenden – Zurwonne/Maas 6:11, 11:8, 8:11, 11:7, 9:11

HD2: Zavadsky/Abramov – Schäfer/Zirnwald 11:5, 12:10, 11:4

DD: Goliszewski/Käpplein – Li/Efler 6:11, 6:11, 8:11

HE1: Zavadsky – Schäfer 9:11, 7:11, 11:5, 7:11

HE2: Dunn - Fransmann 3:11, 5:11, 10:12

DE: Sugden – Li 12:10, 9:11, 5:11, 7:11

GD: Wolfenden/Käpplein – Zirnwald/Efler 11:2, 8:11, 11:9, 14:14, 12:10